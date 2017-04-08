Мутко считает, что календарь РФПЛ нужно составлять в угоду болельщикам, а не телевидению

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что календарь РФПЛ должен быть составлен таким образом, чтобы быть удобным в первую очередь для болельщиков, а уже потом для телевидения.

«Для нас лицом футбола является наша лига. Мы приняли решение о делегировании полномочий проведения РФПЛ на четыре года. Экономически не обременяем лигу. Никаких дополнительных наценок не ставили, но поддерживаем стремление клубов зарабатывать. Исполком одобрил передачу названия в третьем дивизионе, это шаг в сторону коммерциализации, будем продолжать делать эту работу. Принят специальный закон, который позволяет добровольные отчисления от букмекерского бизнеса в размере не менее 15 миллионов от своей кампании. Разрешено право рекламы букмекерских контор на форме игровых команд.

Надо работать над привлечением болельщиков на стадионы. Когда видим, что лига наносит некий ущерб футболу через календарь или еще как-то, нужно быть внимательными. Не надо идти на поводу у телевидения, а исходить из того, как бы было удобно для болельщиков. У каждого клуба есть болельщики и за пределами города», – сказал Мутко.