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    РФПЛ. «Крылья Советов» ушли от поражения в матче с «Амкаром»

    В поединке 22-го тура РФПЛ «Крылья Советов» у себя дома добыли волевую ничью с «Амкаром».

    Все четыре гола в этой встрече были забиты еще в первом тайме. Сначала на мяч Януша Гола самарцы ответили точным ударом Джанни Бруно, а после Сергей Корниленко сравнял счет всего через две минуты после гола Петара Занева с пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 2:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Гол, 8; 1:1 – Бруно, 16; 1:2 – Занев, 30 (с пенальти); 2:2 – Корниленко, 32.

    Крылья Советов: Лория, Зотов, Гаджибеков, Надсон, Божин, Зинков, Мияилович (Громов, 75), Зуев, Бруно (Садик, 84), Паскуато, Корниленко.

    Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Зайцев, Гол (Баланович, 90), Конде, Огуде, Гиголаев, Гасилин (Костюков, 69), Комолов, Салугин (Бодул, 54).

    Предупреждения: Зотов, 58 – Зайцев, 28; Огуде, 55.

    Удаление: Зинков, 90 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 15:53
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