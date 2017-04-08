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    Глава службы безопасности «Зенита»: «На матче с «Анжи» будем обращать особое внимание на людей с крупногабаритными вещами»

    Глава службы безопасности «Зенита» Юрий Федотов рассказал о подготовке к домашнему матчу 22-го тура чемпионата России с «Анжи». Напомним, что на игре будут усилены меры безопасности в связи с терактом в петербургском метрополитене.

    «Конечно, очень хотелось бы, чтобы запрет входа на стадион с сумками был разовой мерой и в дальнейшем не пришлось к ней прибегать. Сейчас мы будем обращать особое внимание на людей с крупногабаритными вещами. Будут работать камеры хранения, досмотровые мероприятия будут проводиться чуть более тщательно, чем обычно. Но мы ни в коем случае не хотим создавать нервозную обстановку. Постараемся все делать деликатно и аккуратно, чтобы это не сказалось на настроении болельщиков. Мы также увеличиваем количество людей, задействованных в обеспечении безопасности на матче.

    Никаких специальных процедур по предотвращению столкновений фанатов проводиться не будет. Это последний в этом сезоне матч на «Петровском» для «Зенита», и еще до трагических событий в метро фанаты рассчитывали устроить некий перформанс, но из-за трагедии приняли решение отложить красочное шоу и сконцентрироваться на поддержке команды. Мы благодарим наших фанатов за такую реакцию. Клуб пошел навстречу и разрешил болельщикам с Виража прийти на матч со своими детьми», — сказал Федотов.

    Матч «Зенит» – «Анжи» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 09:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:40

      "Каждую субботу мы с друзьями собираем чемоданы и едем на футбол".
      Этот глава вообще в живую хоть один матч своего Зенита посетил ?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 апреля 2017, 10:42

      Кто ходит на футбол с КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ВЕЩАМИ(барабан не в счёт)?!?!?

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