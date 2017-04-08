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Орлов: «С полем на стадионе «Крестовский» все в порядке»

8 апреля 2017, 06:18
11

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что поле на новом стадионе «Крестовский» непригодно для проведения матчей. Ранее издание Regnum сообщило, что газон на арене в Санкт-Петербурге практически загублен.

«22 апреля на «Крестовском» состоится матч «Зенит» — «Урал». Просто один сайт сообщил, что трава подгнила, но информация уже опровергнута. Все в порядке с полем. Но речь не о том. Матч тестовый, и это в интересах Кубка конфедераций. «Зенит» там еще ни одной тренировки не провел. Команда лишается родного поля, а родное поле — это все те вмятины, колдобины, всевозможные буераки. На поле всегда что-то такое есть, и даже к штангам привыкает футболист. Так что команда Луческу будет играть, как в гостях. Ну а что делать? К Кубку конфедераций надо провести три тестовых матча.

Завтра будут проводы «Петровского». Будут интересные флешмобы — ну, вы сами все увидите. Многое придумано организаторами. С «Петровичем» хотят попрощаться, но, знаете, никогда не говори никогда. Луческу сказал, что он слышал, будто бы это не последний матч на «Петровском». Откуда он это слышал? Кто-то ему это сказал.

Посещаемость на матче с «Уралом» будет только 20 тысяч человек. Нижний сектор — это копия «Петровского». Даже места для владельцев абонементов будут те же самые, и они работают на новом стадионе», — сказал Орлов.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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ДСА
1491623760
На одну игру хватит, а дальше хоть потоп.
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Амба Нагорск
1491627673
От опровержения информации трава не зазеленеет. Привезут новый дерн.
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Каратель помойников
1491628706
даже трава гниёт...срочно выделить ..нцать миллиардов!!!
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Котфеееее
1491628893
Крестовский хороший стадион,дорогой!!!
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Казак88
1491630799
По информации агентства Regnum, газон на поле стадиона начал гнить, поскольку трава оказалась «пережарена» из-за неправильного использования искусственного освещения. Поле искусственно освещали по ночам, однако позже выяснилось, что использовать искусственный свет можно только днем и не более четырех часов в сутки. За месяц неправильного обращения газон поля оказался испорчен, трава начала подгнивать, и в данный момент стадион непригоден для футбольных матчей. Как отмечается в материале, для спасения поле скорее всего придется пересеивать траву.
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Garrincha58
1491632347
хватит уже грязь лить построили и построили а вы тут все хамло сидите и язвите потому что ваши головки больше не на что не способны думать и если нечем думать то думайте головкой
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лёха72
1491636116
орла на пенсию.пизит прикрыть пока там мяллер
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ArReal
1491637293
Ну Орлов это известный агроном!!!=)))
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Мары
1491643025
Каждый суслик в поле агроном. Выделите ему тоже лярдов несколько. На освоЕние.
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