Орлов: «С полем на стадионе «Крестовский» все в порядке»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что поле на новом стадионе «Крестовский» непригодно для проведения матчей. Ранее издание Regnum сообщило, что газон на арене в Санкт-Петербурге практически загублен.

«22 апреля на «Крестовском» состоится матч «Зенит» — «Урал». Просто один сайт сообщил, что трава подгнила, но информация уже опровергнута. Все в порядке с полем. Но речь не о том. Матч тестовый, и это в интересах Кубка конфедераций. «Зенит» там еще ни одной тренировки не провел. Команда лишается родного поля, а родное поле — это все те вмятины, колдобины, всевозможные буераки. На поле всегда что-то такое есть, и даже к штангам привыкает футболист. Так что команда Луческу будет играть, как в гостях. Ну а что делать? К Кубку конфедераций надо провести три тестовых матча.

Завтра будут проводы «Петровского». Будут интересные флешмобы — ну, вы сами все увидите. Многое придумано организаторами. С «Петровичем» хотят попрощаться, но, знаете, никогда не говори никогда. Луческу сказал, что он слышал, будто бы это не последний матч на «Петровском». Откуда он это слышал? Кто-то ему это сказал.

Посещаемость на матче с «Уралом» будет только 20 тысяч человек. Нижний сектор — это копия «Петровского». Даже места для владельцев абонементов будут те же самые, и они работают на новом стадионе», — сказал Орлов.

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»