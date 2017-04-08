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    Орлов: «С полем на стадионе «Крестовский» все в порядке»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что поле на новом стадионе «Крестовский» непригодно для проведения матчей. Ранее издание Regnum сообщило, что газон на арене в Санкт-Петербурге практически загублен.

    «22 апреля на «Крестовском» состоится матч «Зенит» — «Урал». Просто один сайт сообщил, что трава подгнила, но информация уже опровергнута. Все в порядке с полем. Но речь не о том. Матч тестовый, и это в интересах Кубка конфедераций. «Зенит» там еще ни одной тренировки не провел. Команда лишается родного поля, а родное поле — это все те вмятины, колдобины, всевозможные буераки. На поле всегда что-то такое есть, и даже к штангам привыкает футболист. Так что команда Луческу будет играть, как в гостях. Ну а что делать? К Кубку конфедераций надо провести три тестовых матча.

    Завтра будут проводы «Петровского». Будут интересные флешмобы — ну, вы сами все увидите. Многое придумано организаторами. С «Петровичем» хотят попрощаться, но, знаете, никогда не говори никогда. Луческу сказал, что он слышал, будто бы это не последний матч на «Петровском». Откуда он это слышал? Кто-то ему это сказал.

    Посещаемость на матче с «Уралом» будет только 20 тысяч человек. Нижний сектор — это копия «Петровского». Даже места для владельцев абонементов будут те же самые, и они работают на новом стадионе», — сказал Орлов.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 06:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:17

      Каждый суслик в поле агроном.
      Выделите ему тоже лярдов несколько.
      На освоЕние.

      -2
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 8 апреля 2017, 10:41

      Ну Орлов это известный агроном!!!=)))

      2
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      Рейтинг: +382

      лёха72 8 апреля 2017, 10:21

      орла на пенсию.пизит прикрыть пока там мяллер

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 апреля 2017, 09:19

      хватит уже грязь лить построили и построили а вы тут все хамло сидите и язвите потому что ваши головки больше не на что не способны думать и если нечем думать то думайте головкой

      1
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 8 апреля 2017, 08:53

      По информации агентства Regnum, газон на поле стадиона начал гнить, поскольку трава оказалась «пережарена» из-за неправильного использования искусственного освещения. Поле искусственно освещали по ночам, однако позже выяснилось, что использовать искусственный свет можно только днем и не более четырех часов в сутки.

      За месяц неправильного обращения газон поля оказался испорчен, трава начала подгнивать, и в данный момент стадион непригоден для футбольных матчей. Как отмечается в материале, для спасения поле скорее всего придется пересеивать траву.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Казак88 8 апреля 2017, 09:02

      вопрос :"какую траву надо посеять?")

      0
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 > Каратель 8 апреля 2017, 11:34

      Геннадий должен знать толк, на худой конец в казахстане проконсультируются )

      1
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 8 апреля 2017, 08:21

      Крестовский хороший стадион,дорогой!!!

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 8 апреля 2017, 08:18

      даже трава гниёт...срочно выделить ..нцать миллиардов!!!

      3
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 апреля 2017, 08:01

      От опровержения информации трава не зазеленеет. Привезут новый дерн.

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 апреля 2017, 06:56

      На одну игру хватит, а дальше хоть потоп.

      0
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