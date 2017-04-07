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  • Источник: газон на стадионе «Крестовский» непригоден для проведения матчей

Источник: газон на стадионе «Крестовский» непригоден для проведения матчей

7 апреля 2017, 19:20
79

Газон на новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге практически загублен. Как утверждает Regnum, поле непригодно для проведения матчей.

Сообщается, что газон начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля матчу между «Зенитом» и «Уралом». Для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно «поливали» искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днем. Якобы достаточно зачастую всего четырех часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растет.

В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол. Также отмечается, что шансы на успешное восстановление газона минимальны.

Напомним, что встреча 24-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» пройдет на «Крестовском» 22 апреля.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (79)
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Тяп-Ляп.
1491582633
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kykyi
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Велика Россия. а профессионалов ни ХУЯ НЕТ! Одно ВОРЬЕ осталось!
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Архипелаг Гуляк
1491584318
Говорят там ещё немного денег осталось у блокадников и инвалидов.Нада срочно подгрести.
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Архипелаг Гуляк
1491584887
Долбанные бомжи,обанкротили страну сyки.
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mihail200606
1491585601
вот и разница между краснодаром где для себя строили и на свои, и здесь, где на казенные ...
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Мары
1491585662
Кто то думал, что будет по другому ? Распил-арена форевер.
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Тазит
1491586563
Позор-Арена
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cska-62
1491586660
Если всё это действительно так, то пора уже возвращать расстрел! И готовить расстрельные списки! Ау, Госдума?! Ликвидировать воров, врагов и вредителей будем списками или индивидуально? Последнее долго и муторно. Удобнее - списком! И никаких ошибок с нынешним кадровым составом не будет точно!
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mialkov
1491587330
Газону - здоровья и скорейшего восстановления...
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filosof sparty
1491588907
Сине-бело-голубые никак свой вибратор не обуздают...но ничего, ещё пару ярдов₽ и обуздают и оседлают...
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