Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: газон на стадионе «Крестовский» непригоден для проведения матчей

    Газон на новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге практически загублен. Как утверждает Regnum, поле непригодно для проведения матчей.

    Сообщается, что газон начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля матчу между «Зенитом» и «Уралом». Для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно «поливали» искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днем. Якобы достаточно зачастую всего четырех часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растет.

    В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол. Также отмечается, что шансы на успешное восстановление газона минимальны.

    Напомним, что встреча 24-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» пройдет на «Крестовском» 22 апреля.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 19:20
    Рекомендуем
    Комментарии76
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 8 апреля 2017, 05:15

      Ща скажут пузаны надо еще пару миллиардов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 апреля 2017, 23:12

      Все вокруг колхозное,все вокруг мое.А что еще раз цены на газ поднимут...и на новый газон и на яхту миллеру и кокорину на новую тачку...Всем хватит.А жаль.Вставить всем этим гнидам черенок от лопаты!!!Таки и все будет ОК!При том в кратчайшие сроки.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > lra 7 апреля 2017, 23:48

      Ты че опух?!?!?С какого перепуга я не плачу за газ???Стадион за какое бабло строили олень???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      GARIK-Al > lra 8 апреля 2017, 03:23

      У бомжары адово пукан рвануло, хе-хе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > lra 8 апреля 2017, 21:43

      Ты можешь своим хером сам себя трахнуть!!!И видео не забудь выложить.А то таких пустозвонов тут выше крыши.А насчет газа еще раз повторюсь,с чего ты взял что я не плачу???Могу квитанции предоставить.Да ты даже не олень.Ты муфлон.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > lra 8 апреля 2017, 21:44

      Не покупай.У тебя есть выбор.А у газпрема монополия.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 3a zenit 8 апреля 2017, 21:45

      У вас там что в Питере экология плохая?Или грибы слишком токсичные?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > 3a zenit 9 апреля 2017, 03:31

      Ну не всем повезло родиться в культурной столице...Хотя я рад что не живу на болоте.Привет лягушатам.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > lra 9 апреля 2017, 03:33

      Квитанции?Хер тебе в жопу,а потом в рот петушатина.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > lra 9 апреля 2017, 03:35

      Насчет машины не угадал.Насчет штанов попал.Но это дань моде и посыл таким пидоркам как ты...ирочка-дырочка.))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > lra 9 апреля 2017, 03:38

      А на крестОвском на твои???Ты комменты других почитай мажор...Вместо того чтобы в регионах стадики строить и футбол развивать,в эту помойку вбухивают и вбухивают.Сколько можно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 7 апреля 2017, 23:02

      К Кубку Конфидерации та хоть не обосритесь..... Странный стадион....Если конечно источник еще достоверный.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > lra 8 апреля 2017, 12:03

      Это Зениту с Уралом играть, причем на этой арене, если что! Да и вообще, видео лучше посмотри интересное https://m.bombardir.ru/news/502878-V-seti-poyavilos-video-sostoyaniya-gazona-na-stadione-Krestovskiy

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > lra 9 апреля 2017, 14:43

      Смотри сам не просри!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 7 апреля 2017, 22:25

      Батюшки...И где Чморгела со своим коментом???И как теперь Зенит допускать к играм РФПЛ??Может в Махачкалу перенести игру??Как клуб с таким финансированием не может за газоном уследить???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 апреля 2017, 21:15

      Сине-бело-голубые никак свой вибратор не обуздают...но ничего, ещё пару ярдов₽ и обуздают и оседлают...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      splint1989 7 апреля 2017, 21:10

      Когда же откроют этот стадион и сыграют там матч, что бы прекратилась эта спекуляция вокруг этого гребаного стадиона!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      dendy16 7 апреля 2017, 20:52

      Не удивлен даже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 апреля 2017, 20:48

      Газону - здоровья и скорейшего восстановления...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > VVM1964 7 апреля 2017, 21:18

      Наш газон от кваса должен хорошо расти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      zloy_broker 7 апреля 2017, 20:47

      на стадионе том всё травы да цветы...)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 апреля 2017, 20:41

      Вообще то фотосинтез никто не отменял (биология 6 класс).

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11