Источник: газон на стадионе «Крестовский» непригоден для проведения матчей

Газон на новом стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге практически загублен. Как утверждает Regnum, поле непригодно для проведения матчей.

Сообщается, что газон начали усиленно готовить к предстоящему в конце апреля матчу между «Зенитом» и «Уралом». Для ускоренного роста травы привезли систему искусственной инсоляции, и газон начали облучать. В течение более чем месяца каждую ночь лампы обильно «поливали» искусственным светом, но результатов это не приносило. Позже выяснилось, что искусственное освещение нужно включать днем. Якобы достаточно зачастую всего четырех часов в день, а ночью это делать категорически нельзя, так как ночью трава как раз растет.

В результате месячного облучения ночным освещением газон практически загублен, трава начала подгнивать, а поле в данный момент непригодно для игры в футбол. Также отмечается, что шансы на успешное восстановление газона минимальны.

Напомним, что встреча 24-го тура чемпионата России «Зенит» – «Урал» пройдет на «Крестовском» 22 апреля.

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