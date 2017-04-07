Лоськов: «Когда ждать моего появления на поле? Секрет»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором его команда сыграет с «Уралом». Также 43-летний футболист рассказал, когда болельщики смогут вновь увидеть его на поле.

«Соперника не выбирают. «Урал» оказался сильнее «Рубина», поэтому и пробился в финал. «Локомотиву» нет разницы с кем играть, у нас одна цель – победить.

Когда ждать моего выхода на поле в футболке «Локомотива»? Пусть это останется секретом», – сказал Лоськов.

Напомним, что финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».