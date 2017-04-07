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    Лоськов: «Когда ждать моего появления на поле? Секрет»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился ожиданиями от финала Кубка России, в котором его команда сыграет с «Уралом». Также 43-летний футболист рассказал, когда болельщики смогут вновь увидеть его на поле.

    «Соперника не выбирают. «Урал» оказался сильнее «Рубина», поэтому и пробился в финал. «Локомотиву» нет разницы с кем играть, у нас одна цель – победить.

    Когда ждать моего выхода на поле в футболке «Локомотива»? Пусть это останется секретом», – сказал Лоськов.

    Напомним, что финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2017 15:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -90

      Raider26 9 апреля 2017, 06:17

      В финале кубка?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 8 апреля 2017, 02:51

      Думаю увидим его на поле, но скорее всего это будет матч, в котором результат будет уже ясен

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 7 апреля 2017, 18:57

      Лось!!! не томи.. выйди уже..а мы поаплодируем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 апреля 2017, 18:13

      Дима!! Твой поезд уже ушел - не стоит прыгать в 43 года в Локомотив..
      Разве что тренером..

      0
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      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Таганский 8 апреля 2017, 17:03

      Он сыграет прощальный матч, который в свое время не дала сделать кое-кто. И он этого заслужил, уж тем более при Семине.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский > Nesterenko 8 апреля 2017, 19:19

      Ну, это будет, по крайней мере, здраво..
      В этом случае, буду лично аплодировать стоя..

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 апреля 2017, 16:19

      в 30 туре

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 7 апреля 2017, 15:40

      "Пусть это останется СЕКТОРОМ",

      опять школьник впопыхах на уроке новость публиковал с телефона с Т9

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