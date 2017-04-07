Горлукович: «Если «Спартак» не выиграет титул – грош цена этим футболистам»

Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович выразил уверенность в том, что красно-белые в нынешнем сезоне выиграют чемпионат России. Также Горлукович признался, что зауважал главного тренера москвичей Массимо Карреру.

– Не нужно никого бояться раньше времени. Гандикап сейчас приличный. Думаю, с питерцами будет ничья. А там же в соперниках у «Спартака» еще и Томск. Разве «Томь» не победят? Вот еще минус один тур. Так что все нормально. Доедем до чемпионства!

– Уверены?

– А вы так и напишите. Если не доедем до золота – грош цена этим футболистам «Спартака».

– А тренеру?

– Я зауважал Карреру.

– За что?

– Не сказать, что итальянец произвел какую-то революцию. Мне показалось, Каррера сделал одну очень важную вещь – подтянул физическую подготовку. Вы заметили, что игроки носятся все 90 минут? А что было при Аленичеве? 70 минут – и встали… Выходили в 11 защитников. Да, не могу сказать, что в защите идеал, но все более или менее в норме.

Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.