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  • Горлукович: «Если «Спартак» не выиграет титул – грош цена этим футболистам»

Горлукович: «Если «Спартак» не выиграет титул – грош цена этим футболистам»

7 апреля 2017, 13:06
14

Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович выразил уверенность в том, что красно-белые в нынешнем сезоне выиграют чемпионат России. Также Горлукович признался, что зауважал главного тренера москвичей Массимо Карреру.

– Не нужно никого бояться раньше времени. Гандикап сейчас приличный. Думаю, с питерцами будет ничья. А там же в соперниках у «Спартака» еще и Томск. Разве «Томь» не победят? Вот еще минус один тур. Так что все нормально. Доедем до чемпионства!

– Уверены?

– А вы так и напишите. Если не доедем до золота – грош цена этим футболистам «Спартака».

– А тренеру?

– Я зауважал Карреру.

– За что?

– Не сказать, что итальянец произвел какую-то революцию. Мне показалось, Каррера сделал одну очень важную вещь – подтянул физическую подготовку. Вы заметили, что игроки носятся все 90 минут? А что было при Аленичеве? 70 минут – и встали… Выходили в 11 защитников. Да, не могу сказать, что в защите идеал, но все более или менее в норме.

Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Горлукович Сергей Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Д Альбертини
1491559747
Горлукович сегодня в ударе))))
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oyabun
1491560454
Все верно сказал! Растерять фору в 6 очков никак не имеют права. И для этого прежде всего надо выигрывать в Уфе. Всё для этого в команде есть - и подбор игроков и тренер грамотный
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Мары
1491561128
Силён батька. При нём дисциплина была и молодняк в рот смотрел.Шаг влево и вправо считался побегом, а прыжок на месте, попыткой улететь. Уважаю Сергея.!
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Диктор
1491563228
Хорошо и вовремя сказал.
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Робинзон
1491569226
только обмывать не спеши .
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subbotaspartak
1491573092
"грош цена" - это как-то вульгарно, Я бы сказал - непопулярно. Да и не может так спортсмен рассудить, Взять - и пацанов похоронить. Нормально ты сам играл, А щас взял - заранее обос.ал.
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Микояновский мясокомбинат
1491573790
Можно ещё разик попытаться взять кулёк соли(ему воистину грош-цена)...но не факт,что попытка будет удачной.
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Юрэс
1491574646
А чё , разве он не прав? ??? С таким запасом ОЧЕК они не имеют права ПРО. ....ВАТЬ
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SnoopiDu
1491574778
Сейчас в команду Горлуковича оброзца чемпионства Спартака, и команда стала бы с почти чемпионом в чемпионом за несколько туров до конца. -) Вот был игрок- Зверюга!
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Konjaga
1491576874
Да и выиграют,если,то цена им столько же....Но,не выиграют!Говноклуб свинной!
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