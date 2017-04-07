Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Горлукович: «Если «Спартак» не выиграет титул – грош цена этим футболистам»

    Бывший футболист «Спартака» Сергей Горлукович выразил уверенность в том, что красно-белые в нынешнем сезоне выиграют чемпионат России. Также Горлукович признался, что зауважал главного тренера москвичей Массимо Карреру.

    – Не нужно никого бояться раньше времени. Гандикап сейчас приличный. Думаю, с питерцами будет ничья. А там же в соперниках у «Спартака» еще и Томск. Разве «Томь» не победят? Вот еще минус один тур. Так что все нормально. Доедем до чемпионства!

    – Уверены?

    – А вы так и напишите. Если не доедем до золота – грош цена этим футболистам «Спартака».

    – А тренеру?

    – Я зауважал Карреру.

    – За что?

    – Не сказать, что итальянец произвел какую-то революцию. Мне показалось, Каррера сделал одну очень важную вещь – подтянул физическую подготовку. Вы заметили, что игроки носятся все 90 минут? А что было при Аленичеве? 70 минут – и встали… Выходили в 11 защитников. Да, не могу сказать, что в защите идеал, но все более или менее в норме.

    Напомним, что за девять туров до конца «Спартак» опережает ЦСКА и «Зенит» на шесть очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      Konjaga 7 апреля 2017, 17:54

      Да и выиграют,если,то цена им столько же....Но,не выиграют!Говноклуб свинной!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 7 апреля 2017, 17:19

      Сейчас в команду Горлуковича оброзца чемпионства Спартака, и команда стала бы с почти чемпионом в чемпионом за несколько туров до конца. -) Вот был игрок- Зверюга!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 7 апреля 2017, 17:17

      А чё , разве он не прав? ???
      С таким запасом ОЧЕК они не имеют права ПРО. ....ВАТЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 7 апреля 2017, 17:03

      Можно ещё разик попытаться взять кулёк соли(ему воистину грош-цена)...но не факт,что попытка будет удачной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 апреля 2017, 16:51

      "грош цена" - это как-то вульгарно,
      Я бы сказал - непопулярно.
      Да и не может так спортсмен рассудить,
      Взять - и пацанов похоронить.
      Нормально ты сам играл,
      А щас взял - заранее обос.ал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 апреля 2017, 15:47

      только обмывать не спеши
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 апреля 2017, 14:13

      дед в нынешнем составе не помешал бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2017, 14:07

      Хорошо и вовремя сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sanchesfom 7 апреля 2017, 13:58

      логичное объяснение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 7 апреля 2017, 13:46

      Будем надеятся на следующий сезон подтянет физику до нормы и не будет тогда мандража.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11