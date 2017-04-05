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  • На строительство западных подходов к стадиону «Зенит» выделено 1,6 миллиарда

На строительство западных подходов к стадиону «Зенит» выделено 1,6 миллиарда

5 апреля 2017, 16:35
33

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на проведение работ по строительство входной группы на стадион «Зенит», а также на приспособление использования Приморского парка Победы, передает «Росбалт».

Стоимость всех работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Строителям необходимо будет заняться контролем доступа на намывной территории западной части Крестовского острова, примыкающей к стадиону. Также будет проведено озеленение парка, ряд дорожных работ и укреплена набережная вдоль Южной дороги.

Стадион «Зенит-Арена» примет матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионат мира 2018 года.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (33)
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Nikiforof
1491400383
Вы парк долларами озеленяете??????????
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Каратель помойников
1491400780
совести просто нет у "строителей"....
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B.G.
1491400894
Очень Стыдно за Россию
Ответить
Амба Нагорск
1491402054
В Питере 300 тыс. коммуналок зато. Всего.
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Чеба
1491402075
Нам то не гони! Эти деньги кому то в карман! СУКИ, блять, всё мало!!!!!
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Аид666
1491402513
у меня уже калькулятор сдох от ваших цифр, пощадите))
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kykyi
1491402848
Интересно, сколько еще выделят на "западные отходы и откаты"?
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Rebrova
1491404260
чтобы построить ларёк с шаурмой выделено ещё 1 млрд рублей
Ответить
Клим Чугункин.
1491404344
Да когда жЫ это закончится???
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Georg 07 rus
1491406539
Теперь с подходов же надо бабло отмыть)))потом сартиры строить будут и парки...гребаные питерские жиды..
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