На строительство западных подходов к стадиону «Зенит» выделено 1,6 миллиарда

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на проведение работ по строительство входной группы на стадион «Зенит», а также на приспособление использования Приморского парка Победы, передает «Росбалт».

Стоимость всех работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Строителям необходимо будет заняться контролем доступа на намывной территории западной части Крестовского острова, примыкающей к стадиону. Также будет проведено озеленение парка, ряд дорожных работ и укреплена набережная вдоль Южной дороги.

Стадион «Зенит-Арена» примет матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионат мира 2018 года.