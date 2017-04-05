Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    На строительство западных подходов к стадиону «Зенит» выделено 1,6 миллиарда

    Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на проведение работ по строительство входной группы на стадион «Зенит», а также на приспособление использования Приморского парка Победы, передает «Росбалт».

    Стоимость всех работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Строителям необходимо будет заняться контролем доступа на намывной территории западной части Крестовского острова, примыкающей к стадиону. Также будет проведено озеленение парка, ряд дорожных работ и укреплена набережная вдоль Южной дороги.

    Стадион «Зенит-Арена» примет матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионат мира 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 апреля 2017, 21:35

      Я думал, что я уже смотрел последнюю серию. Ошибся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 5 апреля 2017, 21:10

      Навальный помоги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 5 апреля 2017, 20:22

      За эти деньги можно было 3 Кремля построить ещё. Сколько можно? Газпром корова Зенит доярка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 апреля 2017, 19:11

      куда ещё БЛЯДЬ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 5 апреля 2017, 19:02

      НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 5 апреля 2017, 19:01

      Про страну Шлараффию! (почитайте- точно про питер. )



      Пусть сыровары нас простят -

      Там сыром улицы мостят,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 апреля 2017, 18:51

      Привыкли уже, что только миллиардами берут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 5 апреля 2017, 18:35

      Теперь с подходов же надо бабло отмыть)))потом сартиры строить будут и парки...гребаные питерские жиды..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 5 апреля 2017, 18:27

      Когда же эти жирные миллиардеры сдохнут ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 апреля 2017, 18:18

      Супер стадион должен был получится.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11