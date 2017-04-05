Примера. «Атлетико» оказался сильнее «Реала Сосьедад», «Вильярреал» в гостях обыграл «Бетис»

В рамках 30-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле с минимальным счетом победил «Реал Сосьедад». Единственный гол в матче на счету Филипе Луиса на 28-й минуте встречи. В другом матча «Бетис» на своем поле уступил «Вильярреалу».

Таким образом, «Атлетико» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» – на пятой позиции, «Реал Сосьедад» – шестой, «Бетис» занимает 14-е место.

Испания. Примера. 30-й тур

Атлетико – Реал Сосьедад – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Луис, 28.

Бетис – Вильярреал – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Адриан, 47.

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