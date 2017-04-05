Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Атлетико» оказался сильнее «Реала Сосьедад», «Вильярреал» в гостях обыграл «Бетис»

    В рамках 30-го тура Примеры «Атлетико» на своем поле с минимальным счетом победил «Реал Сосьедад». Единственный гол в матче на счету Филипе Луиса на 28-й минуте встречи. В другом матча «Бетис» на своем поле уступил «Вильярреалу».

    Таким образом, «Атлетико» находится на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Вильярреал» – на пятой позиции, «Реал Сосьедад» – шестой, «Бетис» занимает 14-е место.

    Испания. Примера. 30-й тур

    Атлетико – Реал Сосьедад – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Луис, 28.

    Бетис – Вильярреал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Адриан, 47.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11