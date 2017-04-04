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    АПЛ. «Лестер» одержал пятую победу подряд, «Вест Бромвич» проиграл «Уотфорду»

    В рамках 31-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле победил «Сандерленд». Один из голов на счету Джейми Варди, который забивает в третьем матче подряд. Эта победа стала для «лис» пятой подряд. В других матчах «Уотфорд» переиграл «Вест Бромвич», а «Сток Сити» с минимальным счетом уступил «Бернли».

    Таким образом, «Лестер» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» – на девятой позиции, «Вест Бромвич» – восьмой.

    Англия. Премьер-лига. 31-й тур

    Лестер – Сандерленд – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Слимани, 69; 2:0 – Варди, 78.

    Уотфорд – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ньянг, 13; 2:0 – Дини, 49.

    Удаления: Бритос, 65 – нет.

    Бернли – Сток Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бойд, 58.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 23:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 6 апреля 2017, 08:12

      Грамотно подвели себя к матчу с Атлетико!

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 апреля 2017, 06:13

      Лестер опять на коне)))

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 апреля 2017, 00:12

      Неожиданно хорошо заиграл Лестер после отставки Раньери. Похоже, его все-таки "сплавляли" игроки.

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