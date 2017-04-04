АПЛ. «Лестер» одержал пятую победу подряд, «Вест Бромвич» проиграл «Уотфорду»

В рамках 31-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле победил «Сандерленд». Один из голов на счету Джейми Варди, который забивает в третьем матче подряд. Эта победа стала для «лис» пятой подряд. В других матчах «Уотфорд» переиграл «Вест Бромвич», а «Сток Сити» с минимальным счетом уступил «Бернли».

Таким образом, «Лестер» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Уотфорд» – на девятой позиции, «Вест Бромвич» – восьмой.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур

Лестер – Сандерленд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Слимани, 69; 2:0 – Варди, 78.

Уотфорд – Вест Бромвич – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ньянг, 13; 2:0 – Дини, 49.

Удаления: Бритос, 65 – нет.

Бернли – Сток Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бойд, 58.

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