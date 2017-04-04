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  • Ильин: «Смотрю на сборную России и понимаю, что мне по силам играть там и забивать»

Ильин: «Смотрю на сборную России и понимаю, что мне по силам играть там и забивать»

4 апреля 2017, 18:29
18

Нападающий «Урала» Владимир Ильин в интервью порталу «Знак» заявил, что соответствует нынешнему уровню сборной России. По словам 24-летнего игрока, он готов заменить любого из футболистов линии атаки в составе национальной команды.

В трех матчах нынешнего розыгрыша РФПЛ Ильин забил два гола.

– Скоро в России пройдет Кубок конфедераций, будете следить за играми?

– Конечно. Моя цель – сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Но я бы не стал категорически говорить, что не попаду на этот турнир как игрок. Это, конечно, будет задача-максимум. Почему нет?

– Кого бы заменили в сборной?

– Любого в линии атаки. На самом деле куда поставят – там и буду играть

– Смелое заявление!

– Мне все по силам. Почему бы и нет? Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира – мечта каждого футболиста. Буду делать все возможное, чтобы там оказаться. Мои знакомые говорят: «Пора в сборную». И я смотрю на сборную и понимаю, что мне по силам играть там и забивать.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Урал Россия Ильин Владимир
Комментарии (18)
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Чеба
1491320058
Так пол страны думает)
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Dominator777
1491320460
Ставить цель и достичь цели - это разные понятия и зачастую между этими понятиями огромная пропасть. Такое смелое заявление спишем на молодость.
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acer2003
1491322406
В нынешней сборной под силу играть даже "мужичку с животом с дивана " ,как Дзюба сказал ))
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Диктор
1491323345
Молодой-глупый -самоуверенный.У нас полузащитники больше забивают чем ты форвард.
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FanatSerj
1491323651
Вот и подросло поколение футболистов укушенных Фурсенко ))) Тот тоже бил пяткой в грудь и утверждал, что сборная по футболу выиграет домашний ЧМ ))
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zico2205
1491324189
Не успел еще молоко с губ вытереть, а все туда же....В команду суперзвезд имени Дзюбы...Ты посмотри как в Испании ,Италии,Германии,Франции играют, а потом выводы делай....Или с МЮ или Баварией сыграй,чтобы так рассуждать...
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Tostao
1491324280
А мне нДравятся амбиции этого игрока, особенно глядя на потухшие глаза Кокорина и прочих.
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sochi-2013
1491327475
Молодец парень!
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alexa1995
1491333855
Иногда, я смотрю как играют, что кажется даже я смог бы забить..
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erma
1491364711
А мне нравится его оптимизм. При удачном стечении обстоятельств, то есть когда из сборной повыгоняют всех лентяев, любой может там оказаться.
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