Ильин: «Смотрю на сборную России и понимаю, что мне по силам играть там и забивать»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин в интервью порталу «Знак» заявил, что соответствует нынешнему уровню сборной России. По словам 24-летнего игрока, он готов заменить любого из футболистов линии атаки в составе национальной команды.

В трех матчах нынешнего розыгрыша РФПЛ Ильин забил два гола.

– Скоро в России пройдет Кубок конфедераций, будете следить за играми?

– Конечно. Моя цель – сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Но я бы не стал категорически говорить, что не попаду на этот турнир как игрок. Это, конечно, будет задача-максимум. Почему нет?

– Кого бы заменили в сборной?

– Любого в линии атаки. На самом деле куда поставят – там и буду играть

– Смелое заявление!

– Мне все по силам. Почему бы и нет? Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира – мечта каждого футболиста. Буду делать все возможное, чтобы там оказаться. Мои знакомые говорят: «Пора в сборную». И я смотрю на сборную и понимаю, что мне по силам играть там и забивать.