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    Ильин: «Смотрю на сборную России и понимаю, что мне по силам играть там и забивать»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин в интервью порталу «Знак» заявил, что соответствует нынешнему уровню сборной России. По словам 24-летнего игрока, он готов заменить любого из футболистов линии атаки в составе национальной команды.

    В трех матчах нынешнего розыгрыша РФПЛ Ильин забил два гола.

    – Скоро в России пройдет Кубок конфедераций, будете следить за играми?

    – Конечно. Моя цель – сборная, буду смотреть, к чему мне стремиться. Но я бы не стал категорически говорить, что не попаду на этот турнир как игрок. Это, конечно, будет задача-максимум. Почему нет?

    – Кого бы заменили в сборной?

    – Любого в линии атаки. На самом деле куда поставят – там и буду играть

    – Смелое заявление!

    – Мне все по силам. Почему бы и нет? Я ставлю себе такую цель и иду к ней, тем более играть на домашнем чемпионате мира – мечта каждого футболиста. Буду делать все возможное, чтобы там оказаться. Мои знакомые говорят: «Пора в сборную». И я смотрю на сборную и понимаю, что мне по силам играть там и забивать.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 18:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 апреля 2017, 12:19

      может и мне по силам?

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 апреля 2017, 12:54

      Пробовать надо всех.Даже тех,кто сам напрашивается и говорит,дыхнув перегаром: Дайте мне сыграть,фраера тухлые"!-Деваться некуда,утопающий хватается за соломинку.

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 апреля 2017, 06:58

      А мне нравится его оптимизм. При удачном стечении обстоятельств, то есть когда из сборной повыгоняют всех лентяев, любой может там оказаться.

      2
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 4 апреля 2017, 22:24

      Иногда, я смотрю как играют, что кажется даже я смог бы забить..

      -2
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      Рейтинг: +331

      NapaS 4 апреля 2017, 21:50

      самое удивительное, что рвачом этого парня назвать нельзя, так как реально заменить пешеходов может каждый, особенно с настоящим желанием и горящим сердцем (знакомство с Мутко правда тоже лишним не будет).

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 4 апреля 2017, 20:37

      Молодец парень!

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 апреля 2017, 19:52

      Мне нравится. Данные хорошие. Доведите парня до кондиций.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 4 апреля 2017, 19:44

      А мне нДравятся амбиции этого игрока, особенно глядя на потухшие глаза Кокорина и прочих.

      3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 апреля 2017, 19:43

      Не успел еще молоко с губ вытереть, а все туда же....В команду суперзвезд имени Дзюбы...Ты посмотри как в Испании ,Италии,Германии,Франции играют, а потом выводы делай....Или с МЮ или Баварией сыграй,чтобы так рассуждать...

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 апреля 2017, 19:34

      Вот и подросло поколение футболистов укушенных Фурсенко )))
      Тот тоже бил пяткой в грудь и утверждал, что сборная по футболу выиграет домашний ЧМ ))

      2
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