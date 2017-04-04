Варан не сможет принять участие в матчах с «Баварией», «Атлетико» и «Барселоной»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан, получивший повреждение в матче 29-го тура Примеры с «Алавесом» (3:0), прошел медицинское обследование. Результаты показали у 23-летнего игрока травму задней поверхности левого бедра. Напомним, что во встрече с командой из Витории-Гастейс француз покинул поле уже на 11 минуте.

Официально точные сроки восстановления футболиста еще не названы, однако, по сведениям испанских СМИ, он пробудет в лазарете до конца апреля. Таким образом, Варан не сможет помочь мадридцам в четвертьфинальном противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов, а также дерби с «Атлетико» и поединке с «Барселоной».

В нынешнем сезоне защитник провел 32 поединка, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.