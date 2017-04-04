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    Варан не сможет принять участие в матчах с «Баварией», «Атлетико» и «Барселоной»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан, получивший повреждение в матче 29-го тура Примеры с «Алавесом» (3:0), прошел медицинское обследование. Результаты показали у 23-летнего игрока травму задней поверхности левого бедра. Напомним, что во встрече с командой из Витории-Гастейс француз покинул поле уже на 11 минуте.

    Официально точные сроки восстановления футболиста еще не названы, однако, по сведениям испанских СМИ, он пробудет в лазарете до конца апреля. Таким образом, Варан не сможет помочь мадридцам в четвертьфинальном противостоянии с «Баварией» в Лиге чемпионов, а также дерби с «Атлетико» и поединке с «Барселоной».

    В нынешнем сезоне защитник провел 32 поединка, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Marca

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    04.04.2017 15:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 апреля 2017, 18:19

      Вот это график у Реала

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > petr69 4 апреля 2017, 19:20

      После Атлетико могут еще в лазарет несколько попасть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 апреля 2017, 16:34

      лучше бы сыграл с нами, а то сейчас вместо него играет этот агрессивный танк как его там, ах да ПЕПЕ! ))

      0
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      ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > Luis Figo 4 апреля 2017, 17:39

      Согласен, Варан вообще не уровень Реала

      -1
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