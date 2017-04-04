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    Тер Штеген: «О какой помощи арбитра можно говорить, когда ты забиваешь «ПСЖ» шесть голов?»

    Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что не считает предвзятым судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1). По словам стража ворот каталонцев, арбитр той встречи принимал спорные решения в обе стороны.

    Напомним, что на своем поле парижане одержали разгромную победу (4:0), но в итоге так и не смогли выйти в следующий раунд.

    «О какой помощи арбитра можно вести речь, когда ты забиваешь «ПСЖ» шесть голов? В той игре судья принимал спорные решения не только в пользу «Барселоны». Однако в футболе можно говорить все, что угодно, и даже лгать. В том матче мы повели в счете уже на третьей минуте. В таких поединках побеждаешь не благодаря судье, а благодаря сердцу», – приводит слова тер Штегена La Vanguardia.

    Добавим, что соперником «Барселоны» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет «Ювентус».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 14:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 9 апреля 2017, 13:56

      Каков подлец, уж молчал бы по поводу того, что судья вытащил за уши Барсу. Сам болею за барсу больше 10 лет, но я за честный футбол.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Victor.Vings 11 апреля 2017, 04:57

      Мда, если даже болельщикам Барселоны противно, о чем тут речь... Приятно одно: что они сами (кто адекватные) это признают.

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 7 апреля 2017, 19:22

      Такое судейство не может называться "спорным"! С одной стороны не видеть игру рукой в штрафной Барсы и ставить пенальти за сбивание игрока в штрафной... головой защитника!!! Пенальти на Суаресе, когда защитник даже не коснулся его... Отминусуйте два гола подаренных арбитром Барсе и сделайте вывод смогли ли каталонцы пройти дальше без его помощи.

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez > serglider 9 апреля 2017, 11:26

      И еще неназначенный пенальти в 85-ой минуте-когда Маскерано сбил сзади Ди Марии вышедшего один на один с Тер-Штегеном. И притом Маскерано сам признался в этом после игры.Там И красная и пенальти был

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 апреля 2017, 14:39

      Товарищ Шеген,вы воротарь?
      Вот и воротите....
      А рассуждать о том,что судья такая милка,ну такой пупсик,особенно из уст игрока Барсы,по меньшей мере дилентантизм.
      И это после того,как турчонка-немчонка отстранили..
      а Неймар в силу своих прямых извилин и вовсе очень конкретно выразился,кстати твой коллега....

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 апреля 2017, 09:50

      В полуфинале с Челси 8 лет назад тоже с помощью сердца вас протащили? Когда Дрогба с Баллаком в камеру кричали после игры?

      А по ПСЖ сказать нечего, матч был мерзкий.

      Аукнутся ещё вам все эти нырки, симуляции и левые пенальти. Вот увидим!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Protosser 5 апреля 2017, 12:10

      Тот матч известен как "Nordic Victory", он не красил обоих, я ничего и не говорю! Как и не одобряю провокаторов вроде датчанина К.Поульсена (плевок в Тотти) или Златана того же. Кстати, Дания сполна получила расплату в квалификации на ЧМ-2014, когда при счете 2-1 получила в ключевом матче от Италии случайный, левейший гол на 4 добавленной минуте. Та ничья поставила крест на перспективах.

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Danish Dynamite 10 апреля 2017, 09:21

      Поэтому - болельщику Дании - лучше молчать про мерзкие матчи.
      Одно дело - нырнуть в штрафной, другое дело - договорняк сборных на чемпионате.

      -2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Protosser 10 апреля 2017, 13:53

      Безгрешных в этом мире нет. Каждый где-то хоть раз, но накосячил. И есть в то же время такое понятие, как "системность". Системность симуляций, скандально-спорных матчей и судейских решений. Барселона здесь вне конкуренции.

      Ну а где мне молчать, не тебе решать. Заткни, если сможешь. Не знаю, кто ты, видимо, поклонник каталонских девочек либо сборной Италии. Кстати, те ещё последователи фэйр плэй, один Тотти там чего стоил.

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Danish Dynamite 11 апреля 2017, 09:40

      Девочки, наверное - ты со своими друзьями)

      -2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Protosser 11 апреля 2017, 10:25

      А вот за переход на личности ты ответишь!

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Danish Dynamite 17 апреля 2017, 09:28

      Ой, побежал пожаловаться) Хорошая девочка)

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Protosser 17 апреля 2017, 12:27

      в стиле твоих любимчиков прям

      0
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      Рейтинг: +13

      Дониёр 4 апреля 2017, 20:25

      Когда ди мария вышел 1 на 1 это точно был пеналти 100%

      3
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      ...
      Рейтинг: +617

      nelez > Дониёр 9 апреля 2017, 11:34

      Даже Маскерано признался о фоле после игры

      вот вам ссылка посмотрите.С зади удар по ногам.Фол последней надежды.Красная и пенальти.
      https://m.bombardir.ru/news/499752-Maskerano-priznal-fol-na-Di-Marii

      1
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    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 4 апреля 2017, 17:52

      А скандал-то не слабый)никогда такой шумихи не было из-за спорных решенийНу тут уж в наглую протащили барсуков

      4
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    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 4 апреля 2017, 16:56

      почти прав..

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 апреля 2017, 16:51

      О такой, что без помощи вы почему-то пропускаете 4 двумя неделями ранее?
      Смешно смотрится сначала выпрашивание пенальти а потом разговоры что мы были сильнее намного. В итоге не намного а на 1 мяч...

      3
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      Рейтинг: +2389

      serglider > panmon 7 апреля 2017, 19:28

      ...и не сильнее, а финансовые счета арбитра этого матча проверить не мешало, да и самого с полиграфом опросить, что бы другим не повадно было.

      0
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      Рейтинг: +32

      Добрый Вжух 4 апреля 2017, 16:46

      ПСЖ надо было моменты свои реализовывать, а не жаловаться на судейство, а так вопросы только по моменту с пенальти на Суарасе.

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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 > Добрый Вжух 4 апреля 2017, 17:15

      там был контакт. Тычок сзади в ногу ниже колена. На скорости понятное дело он повалился. Да, повалился, когда того требовала ситуация, но контакт был! Другой вопрос, что судья этого контакта не мог видеть. Так что пенальти поставлен верно. По крайней мере много пенальти ставят и не за такие нарушения

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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 4 апреля 2017, 16:39

      хз че там предвзятого увидили псж сам не забивал 99% голы и судья им не мешал этого делать тупо сидели у своих ворот всю игру а с барсой такое не канает

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