Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тер Штеген: «О какой помощи арбитра можно говорить, когда ты забиваешь «ПСЖ» шесть голов?»

Тер Штеген: «О какой помощи арбитра можно говорить, когда ты забиваешь «ПСЖ» шесть голов?»

4 апреля 2017, 14:59
34

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что не считает предвзятым судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1). По словам стража ворот каталонцев, арбитр той встречи принимал спорные решения в обе стороны.

Напомним, что на своем поле парижане одержали разгромную победу (4:0), но в итоге так и не смогли выйти в следующий раунд.

«О какой помощи арбитра можно вести речь, когда ты забиваешь «ПСЖ» шесть голов? В той игре судья принимал спорные решения не только в пользу «Барселоны». Однако в футболе можно говорить все, что угодно, и даже лгать. В том матче мы повели в счете уже на третьей минуте. В таких поединках побеждаешь не благодаря судье, а благодаря сердцу», – приводит слова тер Штегена La Vanguardia.

Добавим, что соперником «Барселоны» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет «Ювентус».

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (34)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1491310022
В чем то он прав. Сами виноваты.
Ответить
Mr Abdullaev
1491312812
Посмотрим как заговорят болелы Реала после игры с Баварией. Вангую, немцы расшатают их на поле)
Ответить
MrRonRSM
1491313164
хз че там предвзятого увидили псж сам не забивал 99% голы и судья им не мешал этого делать тупо сидели у своих ворот всю игру а с барсой такое не канает
Ответить
Добрый Вжух
1491313605
ПСЖ надо было моменты свои реализовывать, а не жаловаться на судейство, а так вопросы только по моменту с пенальти на Суарасе.
Ответить
panmon
1491313868
О такой, что без помощи вы почему-то пропускаете 4 двумя неделями ранее? Смешно смотрится сначала выпрашивание пенальти а потом разговоры что мы были сильнее намного. В итоге не намного а на 1 мяч...
Ответить
Evklid
1491317552
А скандал-то не слабый)никогда такой шумихи не было из-за спорных решенийНу тут уж в наглую протащили барсуков
Ответить
Дониёр
1491326729
Когда ди мария вышел 1 на 1 это точно был пеналти 100%
Ответить
Danish Dynamite
1491375051
В полуфинале с Челси 8 лет назад тоже с помощью сердца вас протащили? Когда Дрогба с Баллаком в камеру кричали после игры?
А по ПСЖ сказать нечего, матч был мерзкий. Аукнутся ещё вам все эти нырки, симуляции и левые пенальти. Вот увидим!
Ответить
alex1951
1491392357
Товарищ Шеген,вы воротарь? Вот и воротите.... А рассуждать о том,что судья такая милка,ну такой пупсик,особенно из уст игрока Барсы,по меньшей мере дилентантизм. И это после того,как турчонка-немчонка отстранили.. а Неймар в силу своих прямых извилин и вовсе очень конкретно выразился,кстати твой коллега....
Ответить
serglider
1491582146
Такое судейство не может называться "спорным"! С одной стороны не видеть игру рукой в штрафной Барсы и ставить пенальти за сбивание игрока в штрафной... головой защитника!!! Пенальти на Суаресе, когда защитник даже не коснулся его... Отминусуйте два гола подаренных арбитром Барсе и сделайте вывод смогли ли каталонцы пройти дальше без его помощи.
Ответить
Главные новости
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
2
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
2
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
6
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
5
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
1
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
3
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+