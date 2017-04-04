Тер Штеген: «О какой помощи арбитра можно говорить, когда ты забиваешь «ПСЖ» шесть голов?»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген заявил, что не считает предвзятым судейство в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1). По словам стража ворот каталонцев, арбитр той встречи принимал спорные решения в обе стороны.

Напомним, что на своем поле парижане одержали разгромную победу (4:0), но в итоге так и не смогли выйти в следующий раунд.

«О какой помощи арбитра можно вести речь, когда ты забиваешь «ПСЖ» шесть голов? В той игре судья принимал спорные решения не только в пользу «Барселоны». Однако в футболе можно говорить все, что угодно, и даже лгать. В том матче мы повели в счете уже на третьей минуте. В таких поединках побеждаешь не благодаря судье, а благодаря сердцу», – приводит слова тер Штегена La Vanguardia.

Добавим, что соперником «Барселоны» по 1/4 финала Лиги чемпионов станет «Ювентус».