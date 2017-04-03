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    Мутко: «РФС не намерен вмешиваться в работу РФПЛ, но какие-то итоговые решения будет принимать сам»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что РФС не намерен вмешиваться в самостоятельную работу Премьер-лиги, но при этом отметил, что некоторые итоговые решения все же будут приниматься футбольным союзом. В январе сообщалось, что РФС передаст РФПЛ права на проведение национального чемпионата до 2022 года.

    «РФС произвел полную децентрализацию, и как раз на конференции в стратегии развития вида спорта будет прописано, что мы готовы передавать права лиге на длительный срок, чтобы она была самостоятельна и в вопросах календаря, и в вопросах организации самого чемпионата, продажи коммерческих, телевизионных прав. Лиге все это передано, мы вмешиваться не будем, но какие-то итоговые утверждения РФС оставит за собой», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2017 15:16
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