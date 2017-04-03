Пятов: «Каждый матч «Шахтер» сам себе привозит голы»

Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов остался доволен победой своей команды над «Зарей» в матче плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги.

«Получился хороший, боевой поединок. В первом тайме мы не успевали за футболистами «Зари». В перерыве тренер обратил на это внимание, и мы сделали правильные выводы. Во втором тайме забили важный мяч, который и принес нам успех.

Как-то так получается, что мы каждый матч сами себе привозим голы… Нужно быть повнимательнее. Но это футбол, где все бывает. Главное, что команда правильно отреагировала и показала: «Шахтер» есть «Шахтер».

В целом приятно играть при такой атмосфере. Было много как наших болельщиков, так и «Зари». Думаю, это будет самый посещаемый матч тура. Хочется, чтобы их было побольше», – сказал Пятов.

В первом туре плей-офф украинской Премьер-лиги «Заря» уступила на своем поле «Шахтеру» со счетом 1:2.