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    Пятов: «Каждый матч «Шахтер» сам себе привозит голы»

    Вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов остался доволен победой своей команды над «Зарей» в матче плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги.

    «Получился хороший, боевой поединок. В первом тайме мы не успевали за футболистами «Зари». В перерыве тренер обратил на это внимание, и мы сделали правильные выводы. Во втором тайме забили важный мяч, который и принес нам успех.

    Как-то так получается, что мы каждый матч сами себе привозим голы… Нужно быть повнимательнее. Но это футбол, где все бывает. Главное, что команда правильно отреагировала и показала: «Шахтер» есть «Шахтер».

    В целом приятно играть при такой атмосфере. Было много как наших болельщиков, так и «Зари». Думаю, это будет самый посещаемый матч тура. Хочется, чтобы их было побольше», – сказал Пятов.

    В первом туре плей-офф украинской Премьер-лиги «Заря» уступила на своем поле «Шахтеру» со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    03.04.2017 10:15
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