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    Бубнов: «С «Оренбургом» бывает непросто, но «Спартак» на своем поле должен справляться с одним из аутсайдеров»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Напомним, встреча пройдет 3 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    «С «Оренбургом» бывает непросто, но лидер чемпионата на своем поле должен справляться с одним из аутсайдеров. Тем более лазарет команды Массимо Карреры пустеет», – сказал Бубнов.

    После 20-ти туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. «Оренбург» набрал 16 очков и занимает 14-ю строчку.

    Источник: Sportbox.ru

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    03.04.2017 01:22
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 07:27

      Хотелось бы разнести Оренбург в пыль. А вот как будет на деле ?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 3 апреля 2017, 08:39

      Подпишусь под каждым словом.

      Хотя душа требует праздника, Андрей !

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett > Мары 3 апреля 2017, 09:03

      В щелчок разнесём!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 3 апреля 2017, 09:22

      В личку заглянУл.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Bobafett 3 апреля 2017, 09:23

      Будем надеяться.
      Я только За !

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 апреля 2017, 05:23

      на 1-0 наиграют.

      0
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