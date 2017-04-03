Бубнов: «С «Оренбургом» бывает непросто, но «Спартак» на своем поле должен справляться с одним из аутсайдеров»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом». Напомним, встреча пройдет 3 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«С «Оренбургом» бывает непросто, но лидер чемпионата на своем поле должен справляться с одним из аутсайдеров. Тем более лазарет команды Массимо Карреры пустеет», – сказал Бубнов.

После 20-ти туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея трехочковое преимущество над ближайшим преследователем. «Оренбург» набрал 16 очков и занимает 14-ю строчку.