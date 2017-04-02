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    Пономарев: «Мне нравится наступательный порыв ЦСКА с Гончаренко. При Слуцком был незрелищный футбол»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев сравнил игру московского клуба под руководством Леонида Слуцкого и Виктора Гончаренко. По словам экс-футболиста, с нынешним главным тренером армейцы демонстрируют более атакующий футбол.

    «Мне очень нравится наступательный порыв армейцев. При Леониде Слуцком мы играли больше от обороны, много пасов назад, но этот футбол как не для зрителей, так и не на результат. Сейчас же ЦСКА много атакует, много передач вперед, команда классно играет в полузащите, Витиньо здорово прибавляет», – сказал Пономарев.

    Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, когда Слуцкий, работавший с командой с 2009 года, покинул занимаемую должность по собственному желанию.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.04.2017 21:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 3 апреля 2017, 07:07

      Что-то особо игры и не видно, в обороне снова дыры. С Краснодаром тяжко будет.

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 3 апреля 2017, 06:13

      Ну если так,то я только ЗА!

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