УПЛ. «Динамо» разгромило «Александрию», «Шахтер» в гостях обыграл «Зарю» и другие результаты

В матче 1-го тура группы А плей-офф УПЛ киевское «Динамо» одержало волевую победу над «Александрией» – 4:1. Дублем отметился Андрей Ярмоленко.

В другой встрече лидирующий в турнирной таблице «Шахтер» в меньшинстве оказался сильнее «Зари» со счетом 2:1.

В группе В «Карпаты» благодаря дублю Александр Гладкого обыграли «Сталь».

Чемпионат Украины. Премьер-лига. Плей-офф. Группа А, 1-й тур

Александрия – Динамо – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Огиря, 2; 1:1 – Беседин, 60; 1:2 – Гармаш, 66; 1:3 – Ярмоленко, 84; 1:4 – Ярмоленко, 90 (с пенальти).

Заря – Шахтер – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Бонавентура, 31; 1:1 – Бланко Лещук, 36; 1:2 – Тайсон, 63.

Удаление: нет – Ракицкий, 87.

Чемпионат Украины. Премьер-лига. Плей-офф. Группа В, 1-й тур

Карпаты – Сталь – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гладкий, 19 (с пенальти); 2:0 – Гладкий, 44.

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