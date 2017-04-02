Гончаренко не понравилась игра ЦСКА в обороне в матче против «Крыльев Советов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали победу над «Крыльями Советов» (2:1), остался недоволен действиями армейцев в обороне.

«Что касается игры, то сегодня у нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам», – сказал Гончаренко.

Отметим, что после данного результата ЦСКА расположился на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три балла.