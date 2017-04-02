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    Гончаренко не понравилась игра ЦСКА в обороне в матче против «Крыльев Советов»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 21-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали победу над «Крыльями Советов» (2:1), остался недоволен действиями армейцев в обороне.

    «Что касается игры, то сегодня у нас в обороне было достаточно моментов, которые мне не нравятся. Проанализируем и устраним ошибки к следующим матчам», – сказал Гончаренко.

    Отметим, что после данного результата ЦСКА расположился на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три балла.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.04.2017 19:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 апреля 2017, 20:21

      вставь пистон

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM > СашкаГуров 2 апреля 2017, 20:36

      По самые не хочу!!!!

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