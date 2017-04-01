Пирло хотел бы сыграть в матче «Наполи» – «Ювентус»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 30-го тура Серии А между «Наполи» и «Ювентусом». Напомним, встреча состоится 2 апреля в 21:45 по московскому времени.

«Матч будет очаровательный, это точно. Он будет завораживать. Это будет напряженная игра, в силу своей важности. К тому же Игуаин вернется в Неаполь. Этот тот матч, в котором мне хотелось бы сыграть. Но сейчас я в МЛС и доволен этим.

«Наполи» играет хорошо, в прошлом сезоне Сарри привнес в команду свой стиль. За неаполитанцами приятно наблюдать. Несмотря на это, у «Ювентуса» более сильный состав, что команда доказала в прошлом году, в нынешнем сезоне, «Ювентус» будет оставаться сильнейшим в Италии еще несколько лет», – сказал Пирло.

37-летний Пирло выступал за «Ювентус» с 2011 по 2015 год.