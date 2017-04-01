Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФНЛ. «Тосно» победил «Балтику», «Шинник» крупно переиграл «Сибирь»

    В рамках 29-го тура ФНЛ «Тосно» в гостях обыграл «Балтику». Все голы были забиты во второй половине матча. В другом матча «Шинник» на своем поле разгромил «Сибирь», забив два мяча за первые пять минут игры.

    Таким образом, «Тосно» на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Шинник» расположился на четвертом месте, «Сибирь» на 15-й позиции, «Балтика» – 19-я.

    Россия. ФНЛ. 29-й тур

    Балтика — Тосно – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кутьин, 55 (с пенальти); 0:2 – Заболотный, 62.

    Шинник – Сибирь – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ятченко, 1; 2:0 – Низамутдинов, 5; 3:0 – Гоцук, 69.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 17:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11