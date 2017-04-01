ФНЛ. «Тосно» победил «Балтику», «Шинник» крупно переиграл «Сибирь»

В рамках 29-го тура ФНЛ «Тосно» в гостях обыграл «Балтику». Все голы были забиты во второй половине матча. В другом матча «Шинник» на своем поле разгромил «Сибирь», забив два мяча за первые пять минут игры.
Таким образом, «Тосно» на второй строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Шинник» расположился на четвертом месте, «Сибирь» на 15-й позиции, «Балтика» – 19-я.
Россия. ФНЛ. 29-й тур
Голы: 0:1 – Кутьин, 55 (с пенальти); 0:2 – Заболотный, 62.
Голы: 1:0 – Ятченко, 1; 2:0 – Низамутдинов, 5; 3:0 – Гоцук, 69.
Источник: Бомбардир.ру