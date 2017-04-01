Столыпин: «Оренбург» на игру со «Спартаком» едет не проигрывать, а бороться за победу»

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что его команда намерена побороться за три очка гостевом матче 21-го тура РФПЛ со «Спартаком».

На данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, а оренбуржцы располагаются на 13-м месте. В игре первого круга подопечные Массимо Карреры одержали победу со счетом 3:1.

«На игру со «Спартаком» едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем. Скажу больше – будем бороться за победу, по-другому в нашей ситуации нельзя. Никакого страха перед лидером нет. Мандраж перед большими командами был в начале чемпионата, но не сейчас. Главное, не перестроить ребят, наши игроки настроены и знают, что делать», – сказал Столыпин.

Поединок «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.