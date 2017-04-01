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    Столыпин: «Оренбург» на игру со «Спартаком» едет не проигрывать, а бороться за победу»

    Президент «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что его команда намерена побороться за три очка гостевом матче 21-го тура РФПЛ со «Спартаком».

    На данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, а оренбуржцы располагаются на 13-м месте. В игре первого круга подопечные Массимо Карреры одержали победу со счетом 3:1.

    «На игру со «Спартаком» едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем. Скажу больше – будем бороться за победу, по-другому в нашей ситуации нельзя. Никакого страха перед лидером нет. Мандраж перед большими командами был в начале чемпионата, но не сейчас. Главное, не перестроить ребят, наши игроки настроены и знают, что делать», – сказал Столыпин.

    Поединок «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.04.2017 13:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 1 апреля 2017, 22:26

      Странно. Я думал что в каждом матче команда настраивается на победу. А тут только на Спартак. Никак мотивировали команду деньгами. И известно кто....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 1 апреля 2017, 20:13

      оренбург закроется конкретно. но Спартак играл в межсезонье с такими командами успешно! победы Спартаку!

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 1 апреля 2017, 18:21

      Акции Газпрома разбросайте по полю и судьям вместо карточек.

      1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 1 апреля 2017, 18:02

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 1 апреля 2017, 17:27

      Ну а почему нет!?!Удачи Оренбургу!

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 1 апреля 2017, 16:27

      да ну

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 апреля 2017, 16:11

      Главное чтобы сыграли красиво, хочется красивой игры!!

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 1 апреля 2017, 15:36

      мечтатель

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2017, 15:12

      Спартак проучи хвастунишек.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 апреля 2017, 14:32

      Газу поддайте!
      И все будут довольны)

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