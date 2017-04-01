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  • Столыпин: «Оренбург» на игру со «Спартаком» едет не проигрывать, а бороться за победу»

Столыпин: «Оренбург» на игру со «Спартаком» едет не проигрывать, а бороться за победу»

1 апреля 2017, 13:36
16

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что его команда намерена побороться за три очка гостевом матче 21-го тура РФПЛ со «Спартаком».

На данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу, а оренбуржцы располагаются на 13-м месте. В игре первого круга подопечные Массимо Карреры одержали победу со счетом 3:1.

«На игру со «Спартаком» едем не проигрывать. Уверен, что и не проиграем. Скажу больше – будем бороться за победу, по-другому в нашей ситуации нельзя. Никакого страха перед лидером нет. Мандраж перед большими командами был в начале чемпионата, но не сейчас. Главное, не перестроить ребят, наши игроки настроены и знают, что делать», – сказал Столыпин.

Поединок «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (16)
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chempion_cska
1491043475
Удачи Оренбургу в матче с пищевиком, однако!
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Huberman
1491045169
Главное для Спартака, это правильно оценить силы и возможности соперника. Пока не видно за счёт чего Оренбург хочет взять очки на Спартак арене.
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turist82
1491046096
Харя то не треснет? ))) Победить он хочет
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Диктор
1491048753
Спартак проучи хвастунишек.
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nik55
1491050217
мечтатель
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Dominator777
1491056841
Ну а почему нет!?!Удачи Оренбургу!
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zadira56
1491058931
Удачи!
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serhz
1491060090
Акции Газпрома разбросайте по полю и судьям вместо карточек.
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АндрейФКСМ
1491066818
оренбург закроется конкретно. но Спартак играл в межсезонье с такими командами успешно! победы Спартаку!
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Sanirin79
1491074811
Странно. Я думал что в каждом матче команда настраивается на победу. А тут только на Спартак. Никак мотивировали команду деньгами. И известно кто....
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