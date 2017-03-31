Мутко: «Россия вышла на финишную прямую подготовки к Кубку конфедераций»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке к Кубку конфедераций 2017 года. Напомним, что турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

«Сейчас можно говорить, что Россия вышла на финишную прямую подготовки к Кубку конфедераций. Сейчас достигнута практически высочайшая степень готовности. Сейчас создаются периметры безопасности, решаются операционные вопросы, готовятся волонтеры, отели. Больших вопросов нет.

24 апреля состоится совет ФИФА и оргкомитета в Санкт-Петербурге, где мы еще раз подведем итоги. Думаю, там будет объявлено ФИФА о готовности по всем городам-участникам Кубка конфедераций. Что касается стадионов, то «Рубин» начинает играть на «Казань-Арене», 23 апреля «Зенит» проведет официальный матч на «Крестовском». Проблем не вижу», – заявил Мутко.