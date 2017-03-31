Слуцкий: «Лучшие футболисты мира собраны в трех командах»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России рассказал о причинах неудачного выступления английских клубов в Лиге чемпионов. Также российский специалист подчеркнул, что лучшие игроки мира выступают в трех командах.

«Реал», «Барселона» и «Бавария»… При всем уважении к АПЛ, у которой средний уровень безусловно самый высокий, тем не менее, лучшие футболисты мира собраны именно в этих трех командах, которые я назвал.

Почему англичане вылетают из Лиги чемпионов? Это тот же вопрос, почему сборная Англии последние годы, имея уже реально хороший состав, безуспешно играет на высших европейских и мировых турнирах. У них крайне конкурентная среда. Если у «Реала», «Барселоны» и «Баварии» во внутреннем чемпионате может быть 6-8 матчей, где ты реально играешь, чтобы победить соперника, то в Англии ты каждую неделю шарашишь на 100% и неважно с кем у тебя игра. Уровень самоотдачи другой и уровень чемпионата другой. Нельзя говорить, что «Реал», «Барселона» и «Бавария» отдохнувшими подходят к ЛЧ, но, собственно говоря, так оно и есть, если говорить очень уж грубо и поверхностно», – заявил Слуцкий.