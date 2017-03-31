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Слуцкий: «Лучшие футболисты мира собраны в трех командах»

31 марта 2017, 13:21
22

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России рассказал о причинах неудачного выступления английских клубов в Лиге чемпионов. Также российский специалист подчеркнул, что лучшие игроки мира выступают в трех командах.

«Реал», «Барселона» и «Бавария»… При всем уважении к АПЛ, у которой средний уровень безусловно самый высокий, тем не менее, лучшие футболисты мира собраны именно в этих трех командах, которые я назвал.

Почему англичане вылетают из Лиги чемпионов? Это тот же вопрос, почему сборная Англии последние годы, имея уже реально хороший состав, безуспешно играет на высших европейских и мировых турнирах. У них крайне конкурентная среда. Если у «Реала», «Барселоны» и «Баварии» во внутреннем чемпионате может быть 6-8 матчей, где ты реально играешь, чтобы победить соперника, то в Англии ты каждую неделю шарашишь на 100% и неважно с кем у тебя игра. Уровень самоотдачи другой и уровень чемпионата другой. Нельзя говорить, что «Реал», «Барселона» и «Бавария» отдохнувшими подходят к ЛЧ, но, собственно говоря, так оно и есть, если говорить очень уж грубо и поверхностно», – заявил Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Барселона Бавария Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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dedruz
1490956031
не взяли походу ни в АПЛ, ни в Чемпионшип..
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Oblommoff
1490956783
Думал скажет Реал, Барса и Челси
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Danish Dynamite
1490957125
Так и есть.
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kykyi
1490958591
Может быть лучшие и выступают в Испании и Германии. Но больше всего эмоций переживаний, кайфа от футбола получают английские болельщики. так как именно там напряжение в каждом матче. самоотдача футболистов и не предсказуемость результатов. А футбол существует, именно для того. что бы болельщики получали удовольствие. Да здравствует футбол. да здравствует АПЛ.
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ufos73
1490958840
Достал умничать! РФС значит его найти не может, что бы потребовать извинений, а всякие матчи у него интервью берут... Господи когда у нас будет нормальный футбол???
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cska-62
1490959265
У этих трёх клубов всегда были и есть фантастические составы! Вот только футбол - игра коллективная, и в ней очень многое зависит от тренера. Симеоне и Клопп наглядно продемонстрировали, что и с этими клубами можно играть на равных. Не говоря уже о "МЮ" времён сэра Алекса Фергюсона. У него что, матчи в АПЛ были менее напряжёнными?
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ЧИНГИСХАН 90
1490966389
Посмотрим следующим сезоне! Когда Челси, Ман Сити, МЮ, Ливерпуль будет играть! Они покажут свои зубы!!!
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levon_man
1490972199
Эта трока да состоит из высококлассных футболистов, но есть и другие - МЮ, МСити, Челси, в Англии, Боруссия в Германии, ПСЖ, Лион - Франция, Юве, Рома, Наполи Италия. А сербы и хорваты? Те же не перестают ковать новых звезд. Это только Европа
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subbotaspartak
1490975761
Три команды: ЦСКА, Зенит, Рубин. Краснодар забыл,.. блин. Чё-то в списке не так? СУКА! СПАРТАКККК!!!
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Юрбан-Зенит
1490977952
Еще один парнишка в Краснодаре
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