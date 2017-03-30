Мюллер: «Апрель – это супермесяц. Нас ждут матчи против «Реала»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением от предстоящих в апреле матчей. Напомним, 12 апреля мюнхенцы встретятся в 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Апрель – это супермесяц. Нас ждут матчи против «Реала». Футбол набирает обороты. Да, большое количество игр в апреле – это очень здорово. Это означает,что мы не вылетели еще ни из одного соревнования. С другой стороны, будут дни и моменты, в которых захочется немного больше свободы и отдыха», – сказал футболист.

Ответная встреча с мадридским клубом состоится 18 апреля.