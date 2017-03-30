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Уткин извинился перед матерью братьев Миранчуков

30 марта 2017, 17:10
12

Комментатор Василий Уткин принес извинения матери Алексея и Антона Миранчуков за запись в Facebook, в которой журналист похвалил женщину за то, что она «родила тройняшек» и теперь может выдавать одного футболиста за другого и продавать за большие деньги.

«Я должен извиниться перед Алексеем Миранчуком. Меня, бывает, заносит. Я хочу извиниться конкретно за то, что я, критикуя его и остря на его счет – тут извиняться не за что – упомянул его маму. Всех нас заносит по-разному. Я журналист, работаю словами – заносит меня тоже на словах. Чем работаю. Я приношу самые глубокие, какие можно принести на этих самых словах, извинения маме братьев Миранчуков.

Я вижу свою большую вину в том, что я воспользовался ее фигурой, мне не знакомой, походя, через запятую. А про маму так нельзя. Ни про чью. Я сам публичный человек, у меня толстая кожа, но даже междометие, направленное в адрес моей мамы, меня бы взбесило. Я был неправ.

Я приношу свои извинения семье Миранчуков. Алексею, Антону, их папе Андрею – других членов семьи по именам не знаю. Но тем не менее. Это настолько важно, что я не собираюсь уточнять, в чем я не считаю нужным извиняться.

Везде, где я говорил об этом, я извинюсь. Мамы – что святее? Тут я виноват. И мне стыдно», – написал Уткин.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон Уткин Василий
Комментарии (12)
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FanatSerj
1490884991
а теперь посмотрите сколько "Я" встречается в его тексте, под это уже диагноз должен быть!
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Liverpool#krasnodar
1490888862
По мне так ничего такого он не сказал
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ArReal
1490889516
И всё-таки нутро у него гнилое...
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mihail200606
1490898946
Помнится у васи уже было ножевое ранение? Неспроста наверное... Нельзя сразу думать, чтобы не писать потом тупые отмазки...
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Антибиотик
1490900296
Какое же оно никчемное...
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edw7777
1490901515
Достойно и по-мужски. Я бы принял извинения.
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Мары
1490905315
Неужели так сложно перед как что то ляпнуть, просто подумать ? Взрослый же мужик. Васяя .....
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арейская
1490915989
Обидел-извинился, обидел-извинился и так далее, бесконечное количество раз, а про то чтобы подумать, прежде чем написать, нет , это не про него...
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rubinovyi2
1490931926
Ты журналист? Ты просто свинья...
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