Уткин извинился перед матерью братьев Миранчуков

Комментатор Василий Уткин принес извинения матери Алексея и Антона Миранчуков за запись в Facebook, в которой журналист похвалил женщину за то, что она «родила тройняшек» и теперь может выдавать одного футболиста за другого и продавать за большие деньги.

«Я должен извиниться перед Алексеем Миранчуком. Меня, бывает, заносит. Я хочу извиниться конкретно за то, что я, критикуя его и остря на его счет – тут извиняться не за что – упомянул его маму. Всех нас заносит по-разному. Я журналист, работаю словами – заносит меня тоже на словах. Чем работаю. Я приношу самые глубокие, какие можно принести на этих самых словах, извинения маме братьев Миранчуков.

Я вижу свою большую вину в том, что я воспользовался ее фигурой, мне не знакомой, походя, через запятую. А про маму так нельзя. Ни про чью. Я сам публичный человек, у меня толстая кожа, но даже междометие, направленное в адрес моей мамы, меня бы взбесило. Я был неправ.

Я приношу свои извинения семье Миранчуков. Алексею, Антону, их папе Андрею – других членов семьи по именам не знаю. Но тем не менее. Это настолько важно, что я не собираюсь уточнять, в чем я не считаю нужным извиняться.

Везде, где я говорил об этом, я извинюсь. Мамы – что святее? Тут я виноват. И мне стыдно», – написал Уткин.