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  • Уткин: «Статистика Миранчука в «Локомотиве» в последнее время удручающая»

Уткин: «Статистика Миранчука в «Локомотиве» в последнее время удручающая»

29 марта 2017, 19:41
5

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука в «Рубин».

«Статистика Миранчука в «Локомотиве» в последнее время удручающая. А гугл забит новостями о том, как этот игрок пытается перейти из 10-й команды чемпионата в девятую. Где вы такое видели в Испании, Италии, Франции? Кто в 21 год занимается вопросом зарабатывать на миллион больше или меньше? Никто. Для бизнеса плохо, что нет тройняшек Миранчуков», – сказал Уткин.

В текущем сезоне РФПЛ на счету Миранчука 17 матчей, в которых он забил два гола.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Миранчук Алексей Уткин Василий
Комментарии (5)
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RedGreenHooligan
1490806711
чет до Уткина информация доходит по почте России...после перерыва он стал намного лучше играть...
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Антибиотик
1490813457
Один раз уткин сказал правду и лишь в фильме "День выборов" И это звучало так: "Я не интересуюсь футболом..."
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super.zenitchik
1490900997
Уткин: "Кого бы еще обкакать?"
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