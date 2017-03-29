Уткин: «Статистика Миранчука в «Локомотиве» в последнее время удручающая»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука в «Рубин».

«Статистика Миранчука в «Локомотиве» в последнее время удручающая. А гугл забит новостями о том, как этот игрок пытается перейти из 10-й команды чемпионата в девятую. Где вы такое видели в Испании, Италии, Франции? Кто в 21 год занимается вопросом зарабатывать на миллион больше или меньше? Никто. Для бизнеса плохо, что нет тройняшек Миранчуков», – сказал Уткин.

В текущем сезоне РФПЛ на счету Миранчука 17 матчей, в которых он забил два гола.