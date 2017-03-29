Тилеманс: «Жаль, что отдали победу в концовке»

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс остался доволен своими личными действиями в прошедшем товарищеском матче со сборной России, но был разочарован результатом, который его команда упустила в концовке.

«Я остался доволен своей индивидуальной работой. Вижу, что стал более уверен в себе и действительно я чувствовал себя хорошо в этом матче. Жаль только, что мы все-таки отдали победу в концовке. Первые 10 минут после перерыва мы действительно играли хорошо.

Для меня это был неоценимый опыт игры на таком красивом стадионе», – приводит слова Тилеманса бельгийское издание HLN.

Товарищеский матч сборных России и Бельгии проходил на обновленном стадионе «Фишт» в Сочи. Он закончился со счетом 3:3.