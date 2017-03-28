Васильков: «Повреждение Дзагоева в матче с Бельгией – однозначно рецидив травмы стопы»

Бывший врач сборной России и «Спартака» Юрий Васильков подчеркнул, что повреждение полузащитника национальной команды Алана Дзагоева на 16-й минуте контрольного поединка с Бельгией, с большой долей вероятности, является рецидивом травмы стопы. Футболист ЦСКА был вынужден покинуть поле уже на 16-й минуте.

«На мой взгляд, это однозначно рецидив травмы стопы. Это аукнулось… По телекартинке мы видим прекрасное, зеленое поле. Но не знаем его глубину. Может быть, оно вязкое. Игрок, даже такой опытный, как Дзагоев, выходя на такой матч, испытывает чрезмерное волнение. Как я понял, травму он получил не в единоборстве. Похоже, опять что-то со стопой. О сроках сказать трудно.

Помните, он получил травму в матче с «Рубином»? В итоге не полетел на чемпионат Европы. Похоже, это опять сказалось», – сказал Васильков.