Созин: «Футбол – это страсть, а ее у сборной России нет»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Бельгия.

«Я не вижу страсти у игроков сборной России. Я не хочу увидеть перекатывание мяча в середине поля без угроз, опасности и огня в глазах футболистов. Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов говорит, что в этих товарищеских матчах команда будет играть «от ножа». Но именно этого мы не увидели. Я хочу увидеть страсть и желание от наших футболистов. Если ты не забил — хоть ухо откуси. Сборная России должна играть от души. Если проиграли, то со сломанными руками, разбитыми зубами и стертыми ногами.

Футбол – это страсть, а ее у нашей команды нет. Какое-то серое болото у нас пока. Самый активный в нашей сборной – это Станислав Черчесов. Он бегает, кричит и переживает. А Юрий Жирков недоволен болельщиками, которые ему свистят. Так что нам, после поражений таких хлопать в ладоши от радости? Дайте нам шанс за вас болеть! Побеждайте Бельгию или боритесь до последнего», – сказал Созин.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно здесь.