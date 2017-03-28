Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти принял извинения от L’Equipe. Напомним, ранее французское издание опубликовало информацию, впоследствии признанную неверной, которая гласила, что футболисты парижской команды посетили один из ночных клубов в преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

Вчера стало известно, что L’Equipe принес извинения Верратти и Матюиди за ложную информацию.

«Извинения приняты, никаких обид», – сообщил Верратти на своей странице в Instagram.