«Реал» готов предложить за Дибалу 125 миллионов

Как сообщает Diario Gol, «Реал» намерен установить рекорд трансферного рынка, предложив за нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу 125 миллионов евро. Сообщается, что 80 миллионов сливочные готовы заплатить туринцам сразу, а еще 45 миллионов «бьянконери» получят в виде различных бонусов.

Напомним, что на данный момент самым дорогим игроком является экс-хавбек «старой синьоры» Поль Погба, перешедший минувшим летом в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дибала провел 32 матча, забив 14 голов и сделав семь результативных передач.