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  • Васин: «В перерыве матча с «Зенитом» по раздевалке ЦСКА летали бутылки с водой»

Васин: «В перерыве матча с «Зенитом» по раздевалке ЦСКА летали бутылки с водой»

27 марта 2017, 23:56
10

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, каким образом настраивал армейских игроков на вторую половину матча с «Зенитом» (0:0) в 18-м туре РФПЛ главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко. Также по словам игрока, он не удивлен тем фактом, что белорусский наставник предпочитает его бессменному лидеру обороны ЦСКА Сергею Игнашевичу.

«Вода в раздевалке у нас летала. Это было в перерыве матча ЦСКА – «Зенит». В центре раздевалки стоит стол. На нем – бутылки. Тренер их смел и донес до нас мысль, объяснил, чего нам не хватало в игре.

Гончаренко – тот человек, который в меня поверил. И одно дело – в «Уфе», а другое – в ЦСКА. Сейчас три матча провел, значит, есть доверие. Удивило ли, что в основе ЦСКА играю я, а не Игнашевич? Так, чтобы это стало прям неожиданностью – не стало, но и уверен на 100 процентов не был. Думаю, из нас четверых никто не считал себя железным игроком стартового состава. На сборах мы вчетвером чередовались. На последнем сборе каждый пропустил по одному контрольному матчу», – сказал Васин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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Мары
1490649029
А не плохо так в ЦСКА. Сразу четверо центральных, причём взаимозаменяемых. Посмотрим, что из этого выйдет.
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Viktor781
1490650924
В Белоруссии он в перерыве бросал в игроков куски льда.
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Робинзон
1490651092
резвится Виктор расшевелить инертных пытается удачи ему .
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Obi Wan
1490675763
Да хоть мутузит пусть...главное что б результат был.
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Александр ЗА
1490678923
Всё равно не забили
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kara-mba
1490682028
Наигрывать его по любому надо.
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Chernyi Lis
1490683046
хоть один тренер строгий..)
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nemolod
1490685878
Рассмешил-Игнашевич только рад был,что на поле не пришлось за молодых отрабатывать! А главный тренер решил оставить опытного защитника на решающие игры с командами,имеющих мощную атаку!
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каа
1490693286
Не помогло..наверняка бутылки были пластиковые..)))
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BAIv
1490738654
война план покажет пока далеко до Игнашевича.. ну очень .. а звезда вот она рядом
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