Васин: «В перерыве матча с «Зенитом» по раздевалке ЦСКА летали бутылки с водой»

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, каким образом настраивал армейских игроков на вторую половину матча с «Зенитом» (0:0) в 18-м туре РФПЛ главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко. Также по словам игрока, он не удивлен тем фактом, что белорусский наставник предпочитает его бессменному лидеру обороны ЦСКА Сергею Игнашевичу.

«Вода в раздевалке у нас летала. Это было в перерыве матча ЦСКА – «Зенит». В центре раздевалки стоит стол. На нем – бутылки. Тренер их смел и донес до нас мысль, объяснил, чего нам не хватало в игре.

Гончаренко – тот человек, который в меня поверил. И одно дело – в «Уфе», а другое – в ЦСКА. Сейчас три матча провел, значит, есть доверие. Удивило ли, что в основе ЦСКА играю я, а не Игнашевич? Так, чтобы это стало прям неожиданностью – не стало, но и уверен на 100 процентов не был. Думаю, из нас четверых никто не считал себя железным игроком стартового состава. На сборах мы вчетвером чередовались. На последнем сборе каждый пропустил по одному контрольному матчу», – сказал Васин.