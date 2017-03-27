Россия – Бельгия: Дзагоев может сыграть в первом тайме, Глушаков – во втором

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитников национальной команды Алана Дзагоева и Дениса Глушакова. Напомним, россияне 28 марта проведут контрольную встречу против Бельгии.

– Как состояние травмированных? Дзагоев сыграет?

– Алан выпал на два дня. У Дениса Глушакова травма посерьезнее. Выход Алана в первом тайме реален. Глушаков, скорее всего, будет готовиться ко второму тайму. Но мы еще посмотрим.

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.