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Ари не хочет возвращаться в «Краснодар» из-за Шалимова

27 марта 2017, 01:26
21

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о причинах своего ухода из «Краснодара» этой зимой. Форвард признался, что покинул «быков» из-за главного тренера команды Игоря Шалимова.

– «Локо» арендовал вас до лета. Допускаете, что вернетесь к «быкам»?

– В «Локомотиве» обрел себя прежнего. Забиваю голы, получаю удовольствие. И скажу честно: надеюсь, клубы договорятся о полноценном трансфере и возвращаться не придется. При этом хочу выразить восхищение Сергеем Галицким. Президент «Краснодара» создал великолепную инфраструктуру, выстраивает все по уму.

– Что же вас тогда смущает? Или кто?

– Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в «Краснодар», то первым делом добьюсь личной встречи с президентом.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ари забил семь голов в 13 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Ари Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (21)
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Мары
1490569925
Ари хороший игрок. Локомотив хороший клуб. Но Ари плохой актив.Часто не окупаемый. Проверьте как он начинал во всех клубах где играл и как заканчивал. У меня всё,
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арейская
1490580000
Почему-то была уверена что ушел он именно из-за Шалимова
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ДСА
1490581426
Под Шалимовым кресло качается, не факт что сезон закончит.
Ответить
Каратель помойников
1490581743
ари этакая капризная дэвочка,из спартака из-за карпина ушёл,в краснодаре шалимов ему мешает,таким макаром и сёмин скоро в круг неугодных попадет...может стоит меньше выёживаться?
Ответить
Аристократ Олжик
1490587789
Ну и дурак Шалимов
Ответить
FCZenit1990
1490592575
Дак оставайся в Локомотиве, если Локомотив понравился тебе
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Павел Амурский
1490595499
Шалимов развалит Краснодар.
Ответить
Дмитрий Александрович
1490596656
Ари ещё себя покажет.
Ответить
PAVLODAR
1490597151
Ари , докажи всем игрой в Локо !
Ответить
meiram
1490597221
Удачи в "Локомотиве"!
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