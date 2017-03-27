Ари не хочет возвращаться в «Краснодар» из-за Шалимова

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о причинах своего ухода из «Краснодара» этой зимой. Форвард признался, что покинул «быков» из-за главного тренера команды Игоря Шалимова.

– «Локо» арендовал вас до лета. Допускаете, что вернетесь к «быкам»?

– В «Локомотиве» обрел себя прежнего. Забиваю голы, получаю удовольствие. И скажу честно: надеюсь, клубы договорятся о полноценном трансфере и возвращаться не придется. При этом хочу выразить восхищение Сергеем Галицким. Президент «Краснодара» создал великолепную инфраструктуру, выстраивает все по уму.

– Что же вас тогда смущает? Или кто?

– Главный тренер и генеральный директор. Шалимов меня невзлюбил, еще когда он работал помощником Кононова. К сожалению, у меня не было возможности рассказать обо всем Галицкому, до него явно доносили информацию однобоко, настроили против меня. Но если придется вернуться в «Краснодар», то первым делом добьюсь личной встречи с президентом.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ари забил семь голов в 13 матчах.