Лев остался недоволен игрой сборной Германии в матче с Азербайджаном

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил недовольство игрой своих подопечных в победном матче отборочного турнира к ЧМ-2018 против команды Азербайджана (4:1).

«Конечно, я доволен результатом, ведь мы выиграли. Но мы не показали тот уровень игры, который можем. Он не соответствовал стандартам сборной Германии.

Нам не хватало взаимопонимания, а еще мы часто ошибались. В общем, мы могли выступить в этом матче получше», – цитирует Лева RTL.

После пяти туров квалификации чемпионата мира-2018 сборная Германии уверенно лидирует в группе С.