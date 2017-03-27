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Рабинер советует Черчесову пригласить в сборную Рауша

27 марта 2017, 00:27
15

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер выразил мнение, что тренерский штаб сборной России должен вызвать в команду полузащитника «Кельна» Константина Рауша. По мнению Рабинера, 27-летний хавбек обладает большим опытом и может закрыть проблемную позицию в сборной.

«Константин Рауш просто обязан быть проверен штабом российской сборной. У нас проблемы на левом фланге. У нас там играет 33-летний Жирков, который подвержен травмам, и в любую секунду это может произойти вновь. Там никого нет, особенно при схеме с пятью защитниками.

Рауш из «Кельна» – именно игрок левой зоны. Команда занимает шестое место в Бундеслиге. Он провел 24 матча в основе. Всего лишь пять игроков в этой команде провели больше. У него больше 200 матчей в Бундеслиге. Почему его ни разу не вызвали и не проверили?» – заявил Рабинер.

Напомним, ранее Рауш выразил готовность выступать за сборную России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Россия Кельн Рауш Константин
Комментарии (15)
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Мары
1490570624
И что ? Этой сборной поможет только гильотина через повешение.
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valentin1968
1490573427
играть есть кому. ТРЕНЕРА нет. и около футбола г--на слишком много
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Freaky
1490575641
Такими темпами скоро нужно будет вводить лимит на легионеров в сборной. )))
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КЭТиК
1490581673
Если в Германии хорошо поискать, еще пяток игроков-россиян найдётся.
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VIPded
1490587162
А действительно, почему???
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пряник929
1490587731
Не отстегнул...
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splint1989
1490589436
не берем потому что лимит у нас на РФПЛ распростроняется и действует положительно, и игроки нам нужны только из внутренней арены, вы разве не видите результаты, уже новая схему игры есть иии и всё, но и это не мало....
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Anton-champion
1490590260
Почему у нас в спорте,а именно в футболе всё делается через ЖОПУ?Мутко,шуруй на пенсию!!!!
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Danish Dynamite
1490591525
В менеджере Рауш очень даже неплох, можно прокачать до уровня лучших левых вингеров)) По умолчанию он там всегда в основе сборной России))
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egrrr
1490593406
Может быть Рауш мечтает играть в сборной Германии, мы же не знаем)) Да и зачем сборной второй Нойштедтер?
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