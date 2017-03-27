Рабинер советует Черчесову пригласить в сборную Рауша

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер выразил мнение, что тренерский штаб сборной России должен вызвать в команду полузащитника «Кельна» Константина Рауша. По мнению Рабинера, 27-летний хавбек обладает большим опытом и может закрыть проблемную позицию в сборной.

«Константин Рауш просто обязан быть проверен штабом российской сборной. У нас проблемы на левом фланге. У нас там играет 33-летний Жирков, который подвержен травмам, и в любую секунду это может произойти вновь. Там никого нет, особенно при схеме с пятью защитниками.

Рауш из «Кельна» – именно игрок левой зоны. Команда занимает шестое место в Бундеслиге. Он провел 24 матча в основе. Всего лишь пять игроков в этой команде провели больше. У него больше 200 матчей в Бундеслиге. Почему его ни разу не вызвали и не проверили?» – заявил Рабинер.

Напомним, ранее Рауш выразил готовность выступать за сборную России.