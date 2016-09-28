Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Кельна» Рауш хотел бы попасть в сборную России

    Полузащитник «Кельна» Константин Рауш отметил готовность выступать за сборную России. По словам футболиста, с именно этой целью он в кратчайшие сроки получил паспорт гражданина РФ.

    «Сейчас никто не выходит на контакт из сборной России. Разговоры на эту тему с представителями РФС? Вообще-то мне журналисты звонили, спрашивали на эту тему, готов ли я поиграть за сборную России. Никто другой об этом мне не говорил.

    Всегда отвечал одинаково: да, мне интересно играть за Россию. Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что если сыграть более 200 матчей в Бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная. И сыграть за нее был бы очень рад», – заявил Рауш.

    В текущем сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Германии два матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.09.2016 11:56
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 сентября 2016, 18:09

      Серая посредственность, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 сентября 2016, 17:31

      У нас что, маслом намазано? Прётесь сюда из отстойной Еврозоны. А как же санкции. Или забыли за них уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 сентября 2016, 14:06

      Кто там еще в Европе не сгодился. Ау, мы ищем "таланты".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 14:05

      А Кёльн сейчас показывает очень сильную игру, так что то что сидит на лавке не показатель. Там выбор есть. Вон Новосельцев на лавку присел в Зените и ничего вызывают. А Васин в сборной уже явно не сильный как защитник - просто не кого, почти везде в топовых клубах легионеры играют важные роли в защите. А так пока в сборной много травмированных - Мамаев, Тарасов да и прочие травматичные один игрок из бундеслиги явно может пригодиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:58

      Всё меняется. Пусть пробует пробиваться. Конкуренция будет. Да и может клуб что-то поменял в его отношении к сборной. 2 матча и 2 голевые передачи нормальная статистика, но для сборной это не показатель. Так что следить за ним будут, а выиграет или нет конкуренцию только Саламыч знает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 13:52

      Ещё Рауша в сборной не хватало. Крайне средний и ничем не примечательный игрок, ещё и в Кёльне теперь на банке заседает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 28 сентября 2016, 13:51

      Вот ссука!!! А когда предлагали в молодые годы играть за сборную России, так отказывался, говорил вызов в Германию жду!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 сентября 2016, 13:16

      Средний игрок.... Даже более чем средний...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 28 сентября 2016, 13:15

      вот жук! помнится когда был моложе, говорил что сборная России его не интересует, что хочет попытаться пробиться в сборную Германии! а как немцы его послали так сразу "Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 сентября 2016, 13:04

      Для начала Черчесову взять бы его на сборы, а там видно будет, нужен он или нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11