Полузащитник «Кельна» Рауш хотел бы попасть в сборную России

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш отметил готовность выступать за сборную России. По словам футболиста, с именно этой целью он в кратчайшие сроки получил паспорт гражданина РФ.

«Сейчас никто не выходит на контакт из сборной России. Разговоры на эту тему с представителями РФС? Вообще-то мне журналисты звонили, спрашивали на эту тему, готов ли я поиграть за сборную России. Никто другой об этом мне не говорил.

Всегда отвечал одинаково: да, мне интересно играть за Россию. Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что если сыграть более 200 матчей в Бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная. И сыграть за нее был бы очень рад», – заявил Рауш.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Германии два матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.