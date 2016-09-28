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  • Полузащитник «Кельна» Рауш хотел бы попасть в сборную России

Полузащитник «Кельна» Рауш хотел бы попасть в сборную России

28 сентября 2016, 11:56
13

Полузащитник «Кельна» Константин Рауш отметил готовность выступать за сборную России. По словам футболиста, с именно этой целью он в кратчайшие сроки получил паспорт гражданина РФ.

«Сейчас никто не выходит на контакт из сборной России. Разговоры на эту тему с представителями РФС? Вообще-то мне журналисты звонили, спрашивали на эту тему, готов ли я поиграть за сборную России. Никто другой об этом мне не говорил.

Всегда отвечал одинаково: да, мне интересно играть за Россию. Я поэтому и паспорт сделал очень быстро. Всегда был уверен, что если сыграть более 200 матчей в Бундеслиге, можно попасть в сборную. Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная. И сыграть за нее был бы очень рад», – заявил Рауш.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел в чемпионате Германии два матча, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Источник: «Спорт день за днем»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Германия. Бундеслига Россия Кельн Рауш Константин
Комментарии (13)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1475055641
Вроде брёвна и так хватает сборной
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Diman67
1475057730
вот жук! помнится когда был моложе, говорил что сборная России его не интересует, что хочет попытаться пробиться в сборную Германии! а как немцы его послали так сразу "Я никогда не забывал, где родился, Россия для меня — особенная"
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ivanthebest
1475057809
Средний игрок.... Даже более чем средний...
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Totti11
1475059873
Вот ссука!!! А когда предлагали в молодые годы играть за сборную России, так отказывался, говорил вызов в Германию жду!!!
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Фан666
1475059945
Ещё Рауша в сборной не хватало. Крайне средний и ничем не примечательный игрок, ещё и в Кёльне теперь на банке заседает
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alexis02lion
1475060337
Всё меняется. Пусть пробует пробиваться. Конкуренция будет. Да и может клуб что-то поменял в его отношении к сборной. 2 матча и 2 голевые передачи нормальная статистика, но для сборной это не показатель. Так что следить за ним будут, а выиграет или нет конкуренцию только Саламыч знает.
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alexis02lion
1475060702
А Кёльн сейчас показывает очень сильную игру, так что то что сидит на лавке не показатель. Там выбор есть. Вон Новосельцев на лавку присел в Зените и ничего вызывают. А Васин в сборной уже явно не сильный как защитник - просто не кого, почти везде в топовых клубах легионеры играют важные роли в защите. А так пока в сборной много травмированных - Мамаев, Тарасов да и прочие травматичные один игрок из бундеслиги явно может пригодиться.
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kykyi
1475060801
Кто там еще в Европе не сгодился. Ау, мы ищем "таланты".
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+50/-50
1475073100
У нас что, маслом намазано? Прётесь сюда из отстойной Еврозоны. А как же санкции. Или забыли за них уже.
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Aztec58
1475248183
Серая посредственность, ага.
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