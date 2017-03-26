ФНЛ. «Мордовия» одержала победу над «Факелом», «Спартак-Нальчик» уступил «Волгарю»

В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» на своем поле обыграла «Факел» со счетом 2:0. Благодаря этой победе саранский клуб набрал 29 очков, однако продолжает находиться в зоне вылета турнирной таблицы.

В другой встрече «Спартак-Нальчик» потерпел поражение от «Волгаря», пропустив решающий гол на последних минутах – 1:2. Данная победа позволила клубу из Астрахани подняться из зоны вылета.

Первенство ФНЛ. 28-й тур

Мордовия (Саранск) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Петров, 11; 2:0 – Осипов, 50.

Спартак-Нальчик – Волгарь (Астрахань) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Дышеков, 4; 1:1 – Богатырев, 9; 1:2 – Сутормин, 84.

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