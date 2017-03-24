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Движение на Крестовском закроют из-за Кубка конфедераций

24 марта 2017, 10:32

В дни проведения в Санкт-Петербурге матчей Кубка конфедераций 2017 проезд автотранспорта по улицам Крестовского острова будет ограничен, сообщает «Водитель Петербурга». Постановление об этом 21 марта подписал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Временное ограничение движения транспортных средств будет действовать 17, 22 и 24 июня, а также 2 июля. Оно затронет три десятка дорог регионального значения, в том числе Крестовский, Константиновский и Морской проспекты, Батарейную и Северную дороги, Велосипедную, Теннисную и Футбольную аллеи, набережные Гребного канала и Мартынова, Белосельский, Бодров, Кемский, Константиновский и Эсперов переулки, а также Азовскую, Вязовую, Гребную, Депутатскую, Динамовскую, Еленинскую, Кемскую, Петроградскую, Прожекторную, Солнечную, Спортивную, Южную, Юризанскую и другие улицы.

В то же время проживающие, а также осуществляющие трудовую либо хозяйственную деятельность на Крестовском острове владельцы автомобилей смогут бесплатно получить специальный пропуск. Выдавать их будут Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), расположенные в Петроградском районе. Кроме того, проехать на остров смогут транспортные средства экстренных служб (полиции, пожарных, медиков и иных), а также обеспечивающий улично-дорожную сеть коммунальный спецтранспорт. Тогда как движение наземного пассажирского маршрутного транспорта общего пользования в дни проведения матчей планируется изменить.

Для помощи водителям, в том числе иностранным болельщикам, Смольный намерен привлечь владеющих английским языком волонтеров, подобранных для обеспечения проведения матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций
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