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    Россия примет сборную Кот-д'Ивуара в Краснодаре в товарищеском матче

    В пятницу, 24 марта, сборная России в Краснодаре примет в товарищеском матче команду Кот-д'Ивуара. Для наших футболистов эта встреча является частью подготовки к предстоящему Кубку конфедераций, но менее интересной от этого она вряд ли станет, так как болельщики соскучились по победам национальной команды.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Кот-д'Ивуар. Начало в 19:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2017 18:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 марта 2017, 20:39

      Уже приняли.... пока два в свои ворота...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 марта 2017, 19:49

      Было плохо стало еще хуже....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 24 марта 2017, 19:46

      Ну и позорище........... нахер всяких Кутеповых Бухаровых и ерохиных.... олени кривоногие

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 24 марта 2017, 19:39

      0-1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 24 марта 2017, 19:38

      сушите весла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 24 марта 2017, 18:48

      Удачи!!! Но в победу не верится)))

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 24 марта 2017, 18:48

      Чуда, чуда!...Яви нам чудо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 18:27

      мне стыдно смотреть буржуев!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 марта 2017, 18:15

      Не верю! В сбродную нашу не верю! Тут не до патриотизма!

      3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 марта 2017, 13:41

      0:0 или 1:1

      0
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