Россия примет сборную Кот-д'Ивуара в Краснодаре в товарищеском матче

В пятницу, 24 марта, сборная России в Краснодаре примет в товарищеском матче команду Кот-д'Ивуара. Для наших футболистов эта встреча является частью подготовки к предстоящему Кубку конфедераций, но менее интересной от этого она вряд ли станет, так как болельщики соскучились по победам национальной команды.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Кот-д'Ивуар. Начало в 19:00, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы