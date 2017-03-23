Куасси: «Матч против сборной России – возвращение домой»

Полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Эбуэ Куасси, ранее защищавший цвета «Краснодара», поделился ожиданиями от товарищеского матча против России. По словам нынешнего футболиста «Селтика», он часто вспоминает время выступления за российский клуб.

«Здорово играть за свою сборную в городе, в котором я не так давно выступал за местный клуб. Я по-прежнему чувствую связь с Краснодаром, даже привязанность. Это место навсегда останется близким моему сердцу. Именно в «Краснодаре» я стал профессиональным футболистом.

Этот матч для меня подобен возвращению домой. Я знаю город, стадион и болельщиков. Думаю, в каком-то роде я стану гидом для других игроков нашей команды. Но, все-таки, мы приехали сюда играть, поэтому нужно полностью выложиться на поле и выиграть», – сказал Куасси.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.