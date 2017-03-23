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    Фернандес сможет принять участие в товарищеском матче между сборными России и Кот-д'Ивуара

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес имеет право сыграть за сборную России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. Отметим, что данная игра может стать для натурализованного футболиста первой в составе национальной команды.

    Напомним, 26-летний бразилец получил паспорт гражданина РФ летом 2016 года.

    «Препятствий его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответ», – сказал Мутко.

    Встреча между сборными России и Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    23.03.2017 20:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +390

      fantom23 23 марта 2017, 23:29

      Очень-очень интересно!!!!!За него хоть не стыдно!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ортапед 23 марта 2017, 23:00

      Жаль что не доморощеный,но деться уже от этого ни куда нельзя. Игрок всё же хороший,лучший правый в РФПЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 марта 2017, 22:05

      созрел марио

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 23 марта 2017, 21:48

      он лучший на позиции ему и место в старте

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 23 марта 2017, 21:47

      Ну не плохо,очень рад этой новости!!!

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