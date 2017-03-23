Фернандес сможет принять участие в товарищеском матче между сборными России и Кот-д'Ивуара

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес имеет право сыграть за сборную России в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. Отметим, что данная игра может стать для натурализованного футболиста первой в составе национальной команды.

Напомним, 26-летний бразилец получил паспорт гражданина РФ летом 2016 года.

«Препятствий его участию в игре нет, это товарищеские матчи, ивуарийцы дали согласие. Теперь выбор только за нашим тренером. Сможет ли он сыграть против бельгийцев? Мы ждем от них ответ», – сказал Мутко.

Встреча между сборными России и Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.