Давай Луис, лечись как надо.
Ты нам нужен.
Выздоравливай и быстрей на поле.
Нападающий «Спартака» Луис Адриано продолжает заниматься по индивидуальной программе. Напомним, бразильский форвард получил повреждение и пропустил два последних матча в рамках РФПЛ.
Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой. В нынешнем сезоне нападающий провел за московский клуб в чемпионате России один матч, в котором отметился одним забитым мячом.
3 апреля красно-белые, единолично возглавляющие турнирную таблицу РФПЛ, встретятся с «Оренбургом» в рамках 21-го тура чемпионата России.