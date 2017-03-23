Нападающий «Спартака» Луис Адриано продолжает заниматься по индивидуальной программе. Напомним, бразильский форвард получил повреждение и пропустил два последних матча в рамках РФПЛ.

Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой. В нынешнем сезоне нападающий провел за московский клуб в чемпионате России один матч, в котором отметился одним забитым мячом.

3 апреля красно-белые, единолично возглавляющие турнирную таблицу РФПЛ, встретятся с «Оренбургом» в рамках 21-го тура чемпионата России.