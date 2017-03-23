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    Луис Адриано продолжает заниматься по индивидуальной программе

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано продолжает заниматься по индивидуальной программе. Напомним, бразильский форвард получил повреждение и пропустил два последних матча в рамках РФПЛ.

    Адриано перешел в «Спартак» минувшей зимой. В нынешнем сезоне нападающий провел за московский клуб в чемпионате России один матч, в котором отметился одним забитым мячом.

    3 апреля красно-белые, единолично возглавляющие турнирную таблицу РФПЛ, встретятся с «Оренбургом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    23.03.2017 15:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 01:07

      Давай Луис, лечись как надо.
      Ты нам нужен.
      Выздоравливай и быстрей на поле.

      -3
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 23 марта 2017, 18:17

      надеюсь в ближайшем туре, увижу полный боевой состав спартака с Глушаковым и Адриано в составе...
      очень хочется посмотреть Адриано, Зе и Квинси в атаке

      1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 23 марта 2017, 16:48

      Если мне не изменяет память у него был простой ушиб бедра. Ушиб!! И уже четвертую неделю восстанавливается. Я очень рад что Адриано реально усилил нашу команду, но боюсь с таким нежным организмом помогать Спартаку​ на поле своей игрой будет нечасто.

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