Семак: «Рад, что в российском футболе подняли тему мата»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил удовлетворение от того факта, что в российском футболе была поднята тема мата. Напомним, ранее специалист ввел запрет в уфимском клубе на использование в речи нецензурных выражений.

«Я рад, что эту тему подняли в российском футболе. Мы никому не навязываем внутрикомандные правила, по которым мы живем. Мне кажется, это нормально. Наши дети, наши семьи, они приходят, они с нами путешествуют, ездят на сборы, когда это разрешено. Это естественно, мне кажется, когда ты слышишь нормальную человеческую речь. Есть ли прогресс в этом отношении? Конечно, еще какой», – cказал Семак.

Напомним, Семак был назначен главным тренером «Уфы» зимой 2016 года. На данный момент уфимская команда занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 32 очка.