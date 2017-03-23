Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Рад, что в российском футболе подняли тему мата»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил удовлетворение от того факта, что в российском футболе была поднята тема мата. Напомним, ранее специалист ввел запрет в уфимском клубе на использование в речи нецензурных выражений.

    «Я рад, что эту тему подняли в российском футболе. Мы никому не навязываем внутрикомандные правила, по которым мы живем. Мне кажется, это нормально. Наши дети, наши семьи, они приходят, они с нами путешествуют, ездят на сборы, когда это разрешено. Это естественно, мне кажется, когда ты слышишь нормальную человеческую речь. Есть ли прогресс в этом отношении? Конечно, еще какой», – cказал Семак.

    Напомним, Семак был назначен главным тренером «Уфы» зимой 2016 года. На данный момент уфимская команда занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 32 очка.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 15:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 23 марта 2017, 18:21

      Культура общения, если человек не может выразить свою мысль без мата, значит он недоумок, либо сказывается недостаток воспитания.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11