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    Газинский не считает себя основным игроком сборной России

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара признался, что не считает себя игроком основного состава национальной команды. Также 27-летний хавбек рассказал, кто должен стать новым капитаном сборной.

    «Считаю ли я себя основным игроком сборной? Нет.

    Кто будет капитаном? Увидите все перед матчем. Я бы отдал предпочтение Акинфееву», – сказал Газинский.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Газинский забил два гола и сделал одну результативную передачу в 19 матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2017 13:24
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