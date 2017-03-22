Газинский не считает себя основным игроком сборной России

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский в преддверии товарищеского матча против Кот-д'Ивуара признался, что не считает себя игроком основного состава национальной команды. Также 27-летний хавбек рассказал, кто должен стать новым капитаном сборной.

«Считаю ли я себя основным игроком сборной? Нет.

Кто будет капитаном? Увидите все перед матчем. Я бы отдал предпочтение Акинфееву», – сказал Газинский.

В нынешнем сезоне чемпионата России Газинский забил два гола и сделал одну результативную передачу в 19 матчах.