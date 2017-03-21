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    «Барселона» летом хочет приобрести Гризманна или Дибалу

    Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения команды в следующем сезоне.

    Сообщается, что в сферу интересов каталонцев вошел форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, а также игрок «Ювентуса» Пауло Дибала. Сине-гранатовые хотят приобрести одного из футболистов в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 27 матчей, в которых забил 14 голов. Его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро. На счету Дибалы, который оценивается в 45 миллионов, восемь мячей в 22 играх Серии А.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.03.2017 10:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 22 марта 2017, 11:44

      Утка

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 22 марта 2017, 00:12

      классно будет....

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 марта 2017, 14:15

      Если месси полузащиту место него дибала это отлично... барсе защитник и полузащитник нужны данный момент нападение есть

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 21 марта 2017, 13:35

      или обеих

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 марта 2017, 13:13

      Любой из них пригодился бы любому клубу мира. Барселоне в том числе. Это однозначно усиление атаки. Им бы в опорную зону более быстрого игрока. А то Бускетс не успевает возвращаться при контратаках. И на правый фланг кого то в обороне. Пока Видаль в лазарете...

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 марта 2017, 12:59

      Думаю фейк, Алькасер тоже хороший игрок, посмотрите как он играл в Валенсии, просто нужна адаптация и больше игровой практике чтоб разыгрался!

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 марта 2017, 12:13

      Можно в крайнем случае Дибалу.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 марта 2017, 11:57

      Бред. Эти игроки не пойдут на скамейку.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 21 марта 2017, 11:52

      значит с кем-то растанется...

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