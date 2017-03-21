«Барселона» летом хочет приобрести Гризманна или Дибалу

Руководство «Барселоны» хочет усилить линию нападения команды в следующем сезоне.

Сообщается, что в сферу интересов каталонцев вошел форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, а также игрок «Ювентуса» Пауло Дибала. Сине-гранатовые хотят приобрести одного из футболистов в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 27 матчей, в которых забил 14 голов. Его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро. На счету Дибалы, который оценивается в 45 миллионов, восемь мячей в 22 играх Серии А.