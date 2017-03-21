Шалимов заявил, что в «Краснодаре» никогда не будут жаловаться на судейство

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение о судействе в последних матчах чемпионата России. Специалист подчеркнул, что в стане «быков» никогда не будут жаловаться на работу арбитров.

– Как смотрите на шум вокруг судейства в последних турах? Это так плохо судят или это давление клубов?

– Давление есть, потому что «Зенит» говорит о судействе. Но тут вопрос-то не к клубу, а к арбитрам – давление они должны выдерживать.

– Вы будете жаловаться?

– От нашего клуба вы такого не услышите. В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают кого-то прибивать. Просто если где-то дрогнули, значит, психологически слабые, где-то не справляются с давлением.

– Почему бы вам не поныть за судейство?

– Поныть – это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить.

После 20-ти туров РФПЛ «Краснодар» имеет на своем счету 33 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.