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    Шалимов заявил, что в «Краснодаре» никогда не будут жаловаться на судейство

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение о судействе в последних матчах чемпионата России. Специалист подчеркнул, что в стане «быков» никогда не будут жаловаться на работу арбитров.

    – Как смотрите на шум вокруг судейства в последних турах? Это так плохо судят или это давление клубов?

    – Давление есть, потому что «Зенит» говорит о судействе. Но тут вопрос-то не к клубу, а к арбитрам – давление они должны выдерживать.

    – Вы будете жаловаться?

    – От нашего клуба вы такого не услышите. В предвзятость судей я не верю. Не верю в то, что они за деньги начинают кого-то прибивать. Просто если где-то дрогнули, значит, психологически слабые, где-то не справляются с давлением.

    – Почему бы вам не поныть за судейство?

    – Поныть – это удел слабых. Когда говоришь о судействе, уже ничего не изменишь в настоящем. Если только в будущем. Про арбитров предпочитаю не говорить.

    После 20-ти туров РФПЛ «Краснодар» имеет на своем счету 33 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2017 06:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 марта 2017, 21:16

      Запомним его слова...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2

      Hazar1950 21 марта 2017, 12:10

      Никогда не говори «никогда»...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 марта 2017, 10:25

      ТЫ ПОМЕНЬШЕ БЫ ИНТЕРВЬЮ ДАВАЛ И БОЛЬШЕ РАБОТАЛ!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Krasnodar 123 21 марта 2017, 21:17

      Видимо, в случае Игоря Михайловича одно другому не мешает)))

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 марта 2017, 08:48

      До первой судейской ошибки..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 21 марта 2017, 08:29

      Никогда не говори "никогда".....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 21 марта 2017, 07:45

      Когда начнёте бороться за золото,тогда поймёте что такое купленный или предвзятый рефери,а пока и смысла нет вас засуживать.

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