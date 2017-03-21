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    Шалимов: «Футболисты получили в Лиге Европы опыт игры, который ощущается уже сейчас»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал разочарование от вылета команды из Кубка России, а также заявил, что поражения в матчах 1/8 финала Лиги Европы от «Сельты» не отражают реальную расстановку сил.

    – Две трети сезона позади. Как оцените игру и результаты в чемпионате, Кубке России и еврокубках?

    – Мы очень разочарованы поражением от «Урала» и вылетом из Кубка. Вдвойне обидно, что «сетка» выглядела достаточно простой – все топ-команды покинули турнир. Что касается еврокубков, то мы в принципе удовлетворены. Тяжело играли в группе, но обеспечили себе право на плей-офф за тур до финиша. Уступили в последнем матче «Ницце», но никто не знает, как сыграли бы, имей турнирную мотивацию. Думаю, мы могли в той игре добиться нужного результата.

    Стадию 1/16 финала прошли уверенно, имея в соперниках квалифицированный «Фенербахче». Что касается «Сельты», то соперник в эпизодах, каких-то деталях выглядел посильнее. Общий счет – 1:4, но в полной мере расстановку сил он не отражает. Мы должны делать выводы, футболисты получили опыт, который ощущается уже сейчас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2017 01:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 21 марта 2017, 11:47

      Игроки, может, и получили, а тренер - точно нет.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 21 марта 2017, 10:22

      ТЫ СЕБЯ СЛЫШИШЬ? ЧТО ТЫ ТУТ МЕЛЕШЬ ЧУШЬ СОБАЧЬЮ! У КОМАНДЫ НЕТ ТРЕНЕРА И НЕТ ПРОЧНОГО ХРЕБТА, ОТСЮДА ВСЕ ПРОБЛЕМЫ! НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ ОТБЫВАЮТ НОМЕР В КОМАНДЕ, СКОРОСТИ АТАКИ НЕТ, ТОЧНЫЙ ПАС ОТСУТСТВУЕТ, ОГНЯ В ГЛАЗАХ ИГРОКОВ НЕТ! ТАК ДЕЛО НЕ ПОЙДЕТ! НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ТРЕНЕР!

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